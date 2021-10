GOCA ŠAULIĆ BESNA NA BJELU ZBOG FILMA O TOMI?! Bolje da ga nisu ni spomenuli a ne kao ŠVERCERA CIGARETA! Sprema TUŽBU?!

Pored Lepe Lukić koja nije zadovoljna predstavljanjem svog lika u filmu "Toma", Goca Šaulić, žena legendarnog pevača Šabana Šaulića spremna je da podnese tužbu protiv Dragana Bjelogrlića zbog neprikladnog prikazivanja njenog pokojnog supruga.

Naime, Goca se iznervirala kada je videla kako je Bjela predstavio njenog pokojnog supruga, odnosno, koliko je na neprikladan i uvredljiv način prikazao publici Šabana.

- Baš su se svi iznervirali oko toga. Realno, bez veze je da od svega što je Šaban u životu uradio u filmu bude pomenut u kontekstu šverca cigareta i kao Ganci. Bolje da su ga preskočili. Zašto takvu legendu sada omalovažavati na taj način. Mislim da će tužiti Bjelogrlića, ili tražiti da se ta scena izbaci ili promeni kada bude rađena serija - otkriva za Svet Šabanov brat Hasan Dudić.

- Ja ne znam ko je glavni krivac što je moj brat ponižen u tom filmu, da li Bjela ili neko drugi. Čime je to Šaban zaslužio? ... Ti uzimaš jednog Šabana, predstavljaš ga kao nebitnog, pa ga još i vređaš. Čemu to? Uradio si film o Tomi, neka akcenat bude na njemu, bio je legenda, ali nemoj da vređaš druge umetnike. Videću sa porodicom, ako treba i da tužimo da se sa mog brata skine ova ljaga, neka to izbace iz filma, iz serije, njihov je problem šta će da rade. Neka ga puste da mirno počiva na onom svetu - zaključio je Hasan, prenoseći utiske porodice Šaulić.

