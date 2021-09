LEPA LUKIĆ O DRUŽENJU SA TOMOM: Stalno smo igrali remi, nije voleo poraz! A evo šta kaže i o Milanu Mariću! ODRALA SAM SE OD PLAČA

Nakon trijumfa filma "Toma" na regionalnim i domaćim festivalima, najiščekivaniji film godine premijerno je prikazan i pred beogradskom publikom u krcatom Sava centru pred zatvaranje zbog renoviranja.

Ipak, posebne simpatije na premijeri odnela je pevačica i dugogodišnja koleginica pokojnog Tome Lepa Lukić, koja je za ovu priliku obukla crvenu svečanu haljinu.

Iako je pred samu premijeru bila malo razočarana što je niko od autora filma nije zvao da učestvuje u filmu i da kaže kakav je zaista Toma bio, dan posle premijere Lepa je za Kurir rekla da je film preplakala, ali i da je oduševljena glumcem Milanom Marićem.

- Film je odličan, ali sam se odrala plakajući. Marić je maestralno odigrao Tomu, on me je oduševio. Ona scena kad su mu davali infuziju, ja sam umrla koliko sam jaukala od plača. I Tamara je lepo dočarala Silvanu. Sviđa mi se i Olivera Bacić, koja je igrala mene, ali nema tu neke preterane sličnosti. Sve te scene sa mnom nisu baš autentične, nije to bilo baš tako, ne znam kako se spremala za ulogu. Nisam mnogo zastupljena u filmu, ali mi je Bjela obećao da će mog lika biti više u seriji - istakla je Lepa.

Ona je za Kurir evocirala i neke anegdote iz druženja s Tomom, koje bi, kako kaže, volela da su bile prikazane i u filmu.

- Toma nije voleo poraz nikako. Igrali smo stalno remi i gangstere u kolima kad smo išli na turneje, u svakoj pauzi, uvek je hteo da pobedi, ali ja sam bila glavna. Sećam se da smo igrali igre sve od Beograda do Zagreba, ko ima više petica i devetki na registracijama automobila koji su nam dolazili u susret. Da su me zvali za film, ja bih im sve to rekla - dodala je pevačica.

Mnogobrojni ljubitelji sedme umetnosti, ali i lika i dela legendarnog pevača narodne muzike Tome Zdravkovića bili su toliko nestrpljivi da pogledaju ovo filmsko ostvarenje da je projekcija kasnila čak 20 minuta kako bi publika ušla u salu, a isto toliko su trajali i gromoglasan aplauz i ovacije reditelju, glumcima i saradnicima na ovom projektu, što se do sada ne pamti u ovoj dvorani.

