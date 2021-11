Travelland: EGIPAT u novembru od 399 € Aranžmani na 6, 7, 9, 10, 13 noći

Najmlađi putnici bi se sigurno obradovali kada bi svoj jesenji školski raspust proveli na moru uz brojne uzbudljive tobogane na bazenima. Gde će to na jednom mestu pronaći u ovom periodu ako ne u Egiptu. Tačnije, Hurgada je destinacija koja pruža zabavu i udobnost za sve generacije tokom cele godine. Agencija „Tavelland“ kao i do sad brine o svojim putnicima, te je organizovala čarter let za Hurgadu za termin 6.11.-13.11. po najnižoj ceni od 399 evra po osobi sa all inclusive hotelskom uslugom. U pitanju je paket aranžman od 8 dana, 7 noćenja. Tokom novembra su na raspolaganju i termini: 13.11-20.11. i 20.11-27.11. sa boravkom na 7 noćenja po ceni od 420 eura. Ukoliko koristite avio kompaniju Air Cairo, polasci su: 10, 13, 14, 17. novembar, a boravak na 6, 9, 10 I 13 noćenja.

Mesta još uvek ima, ali ne treba čekati poslednji trenutak. Hoteli visoke kategorije koji se izdvajaju iz ponude agencije po odličnoj ceni su sledeći:

• Elysees 4*/AI = 399 €

• Hawaii Le Jardine 4*/AI = 450 €

• Hawaii Caesar Palace 5*/AI = 460 €

• Sunny Days 4*/AI = 460 €

• Marlin Inn Azur 4*/AI = 465 € • Sea Gull 4*/AI = od 515 € • Caribbean World 5*/AL = od 520 € • Long Beach 4*/AL = od 530 € • Swiss Inn Resort 5*/UAL = od 550 €

• Jaz Casa Del Mar Resort 4*/AL = od 660 €

Neka cela porodica uživa u svom produženom letu!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

