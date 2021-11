LUKA JOVIĆ IZNENADIO TRUDNU SOFIJU: Manekenka pokazala šta ju je dočekalo u sobi u Madridu! Pljušte čestitke kakvog partnera IMA!

Trudna manekenka Sofija Milošević oduševila je pratioce kada je pokazala kako ju je iznenadio partner Luka Jović.

Ona je objavila fotografiju sina Alekseja koji se nalazi u sobi punoj ruža u Madridu, a to je bilo specijalno iznenađenje koje joj je priredio fudbaler.

"Kada tata iznenadi mamu", napisala je Sofija na Instagramu, a brojne prijateljice ostale su oduševljene i komentarisale ovu objavu.

Podsetimo, Sofija i Luka čekaju drugo zajedničko dete, dok fudbaler sa bivšom partnerkom Anđelom Manitašević ima sina Davida. Sofija je nedavno prokomentarisala kakve vrednosti planira da usadi deci.

"Stalno razmišljam u kakav svet donosim svoju decu, u kakvom će okruženju stasavati, da li ću uspeti da ih usmerim na pravi put, a tu je i kompleksno pitanje vaspitanja, kako da im pružiš sve, a da ih ne ušuškaš previše pa da im to šteti. Mene su uz mamu podizali i moji baka i deka, to su najbolje osobe koje sam ikad srela i oni su me naučili osnovnim vrednostima koje želim da prenesem svojim sinovima. Pre svega da budu dobri ljudi, ali da budu i borbeni, da rade na svom usavršavanju u kom god smeru otišli", pričala je nedavno.

