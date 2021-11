TEŠKO JE SVE SAKRITI OD JAVNOSTI: Mina Vrbaški otkrila da li ima dečka, a bivšima poručila samo JEDNO!

Mina Vrbaški pojavila se sva u crnom i oduševila stajlingom, pa progovorila o ljubavnom životu.

Rijaliti učesnica, a sada i pevačica otkrila je da je sada slobodna.

foto: Printscreen/Amidži šou

"Javna veza je nešto najgore. Kada pokušavaš da sakriješ od javnosti je teško. Kada je neko nepoznat, uvučeš ga u taj svet, tek tada nastaju problemi jer neko možda nije spreman na to. Slobodna sam", rekla je Mina.

Inače, Minina dva bivša dečka trenutno se nalaze u rijalitiju.

"Ja sam zadovoljna sada. Oni neka tamo prave, ja sam dosta pravila problema i skandala. Pesmu nisam posvetila nikom, sasvim slučajno sam je snimila", otkrila je Vrbaški u emisiji "Ami Dži šou".

foto: Printscreen/Amidži šou

"Čujem se sa Milicom Kemez i Aleksandrom Nikolić. Veza Milice Veselinović i Mensura nema šta da se komentariše, njih dvoje su baš jeftini, ne želim da ih komentarišem. Veza Dalile i Cara biće sve gora i gora. Dalila je bila mirna i povučena, sada vidimo koliki je folirant. Ja kada bih ušla nikad ništa ne bih kvarila, ali me toliko pominju kao da sam unutra, kada bi me videli - to bi bio lom", zaključila je Mina.

foto: Printscreen/Ami Dži šou

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:40 GABRIJELA PEJČEV PRIZNALA: Nisam to mogla da podnesem, bila sam u depresiji