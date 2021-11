OBRAĆAM SE SVOM NEROĐENOM DETETU! Potresna ispovest Danijele Martinović koju je Grašo ostavio zbog 15 godina mlađe! EKSPLODIRALA

Pevačica Danijela Martinović bila je više od 20 godina u vezi sa kolegom Petrom Grašom, koji sada ljubi 15 godina mlađu Hanu Huljić.

Danijela je imala veliku želju da se ostvari kao majka, a svojevremeno je dala intimnu ispovest na tu temu borbe za potomstvo koja potresa mnoge žene.

Ispovest Danijele Martinović je ogoljena i iskrena, a umetnica, koja osim pevanja i piše, objasnila je svojevremeno kako se nosi sa time što se nije ostvarila u ulozi majke, te i kako u najtežim trenucima pronalazi inspiraciju za stvaranje.

foto: Printscreen/Instagram

- Majčinstvo je za mene poprilično teška i lična tema, a druge strane, s obzirom na to da sam pevačica, vrlo je javna. Ponekad mi takvi naslovi o mom neostvarenom majčinstvu zvuče i izgledaju tako prostački, nekorektni. Zato sam u ranjivim trenucima emotivne ekspanzije, počela pisati, pričati priču u jednom obliku u kojem se obraćam svom nerođenom detetu, svojoj Mrvici. Znate, one duge noći kada imate osećaj da nemaju ni početak ni kraj, osećaj da ćete ostati večno zaglavljeni u pukotini vremena. Želela sam joj ispričati sve iz prvog lica jednine - pričala je Danijela za Jutarnji, pre nekoliko godina, prenosi "Story.hr" .

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen

Pevačica je takođe tada ispričala, bez trunke zadrške, da priželjkuje da se ostvari kao majka, te da nije odustala od svoje želje, ali da ipak smatra da, ako se to ne dogodi, može pronaći svoju sreću bez deteta.

- Dete je moja velika želja, to nikad nisam krila, ali to se iz nekog razloga još nije dogodilo. Nisam odustala od toga da budem majka, ali sam isto tako prihvatila činjenicu da ću moći biti srećna iako se to nikad ne dogodi, rekla je bivša partnerka petra Graša svojevremeno, prenosi pomenuti medij.

foto: Printskrin Youtube

kurir.rs

Bonus video:

01:55 LUNA PONOVO SPOMENULA KIJU: Bivšoj suparnici poručila samo jedno FANOVI ĆE PASTI U NESVEST