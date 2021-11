KOMŠIJE NISU ŠTEDELE MARIJU KARAN POSLE SKANDALA Glumi BAHATU zvezdu, misli da ima veća prava od SVIH, a tu se nisu zaustavili

Otišla je u naselje u kome glumica živi, a njene komšije nisu imale nimalo lepe reči o njenom ponašanju. Kao bomba je odjeknula vest da se u petak u ranim jutarnjim časovima Marija Karan posvađala s dečkom Vladanom Balabanom. Njihova svađa je eskalirala kada je IT stručnjak udario glumicu, koja mu je zauzvrat razlupala automobil.

Otišla je u naselje u kome glumica živi, a njene komšije nisu imale nimalo lepe reči o njenom ponašanju. Oni su nam otkrili da je Marija izuzetno bahata, te da misli da zbog popularnosti uživa veća prava od običnih građana.

- Nisam znala za incident koji je Marija imala s dečkom, ali znam za onaj koji je imala sa mnom pre oko dve nedelje - započela je razgovo radnica apoteke koju je glumica nedavno posetila.

- Jednog popodneva Marija je ušla je u apoteku i tražila mi je „panklav“. Objasnila mi je da joj je dete bolesno i da joj je zbog toga taj lek potreban. Ja sam je saslušala i ljubazno joj objasnila da se ta vrsta leka ne može dati pacijentima sem ukoliko to lekar ne prepiše. Tražila sam joj izveštaj lekara ili recept kako bih joj izdala pomenuti antibiotik - objašnjavala nam je farmaceutkinja.

- Kada je čula da ne mogu da joj dam lek koji želi, počela je da drami. Iskrena da budem, tek tada sam je prepoznala, do tada nisam obratila pažnju i nisam registrovala da je to ona. Razgovarala je telefonom i vikala, pričala kako nećemo da joj damo lek, kako je to sramotno. Kada je završila razgovor, drsko mi je rekla da su joj svi članovi porodice lekari i da zbog toga zna koji lek treba da uzme. Ja sam joj ponovo objasnila proceduru, i ponovila da bez izveštaja lekara ne smem da joj dam „panklav“, na šta je ona bila veoma gruba - prisećala se ljubazna radnica.

- „Ovoga nema u Americi, ovo je nečuveno, meni su svi u porodici lekari“, uporno je teatralno ponavljala. To je trajalo nekoliko minuta, a kada je shvatila da je u našim očima ista kao i svi građani, ona je otišla. Bio mi je to prvi susret s njom, ali veoma loš utisak je ostavila, tako da se nadam da je i poslednji. Bila je jako nadmena, bahata i drska - rekla nam je sagovornica.

Ništa drugačije mišljenje o glumici nije stekao ni jedan od njenih komšija koji tvrdi da se Marija retko kada udostoji da se javi susedima.

Viđam je povremeno, hoda uzdignute glave kao da je iz kraljevske porodice. Jako je nadmena, jedva nekada kroz zube kaže dobar dan. Na TV-u je delovala prirodno i opušteno, u stvari je totalno drugačija. Uopšte nije ljubazna, čak naprotiv - rekao nam je razočarani komšija.

Marija i Vladan ušli su u vezu na nemoralan način. Naime, to što su oboje bili u braku nije ih sprečilo da se prepuste strastima i otpočnu romansu.

Vladan u paklu zbog glumice Kako je ispričao izvor blizak biznismenu za domaće medije, Vladan Balaban je u pravom paklu zbog cele situacije s Marijom. Vladan je poludeo jer nikako nije želeo da bude poznat, a naročito ne da se o njemu piše i priča na ovakav način. Poverio se bliskim prijateljima i rekao da mu je presela veza s Marijom i da nije trebalo da ulazi u takav odnos - rekao je izvor. foto: Facebook Printscreen

