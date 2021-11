MARIJA KARAN JE SA PUNIM PRAVOM POLUPALA AUTO, IPAK JE ONA GLUMICA I UMETNICA: Glumičin prijatelj u Jutarnjem šokirao sve IZJAVOM!

Kao bomba odjeknula je vest da je Mariju Karan udario njen dečko Vladan Balaban, nakon čega je glumica njemu razbila zadnje staklo na „poršeu“.

Astrolog Dušan Veličković bio je gost u "Novom Jutru". Naime, on je tom prilikom tvrdio da je Marijin stari prijatelj i istakao da je glumica sa punim pravom izlupala dečku automobil:

- Marija Karan je moja drugarica stara i ona je Vaga u podznaku, ima Marsa na ascedentu pa je ona onako buntovna i ratoborna. Ona je napravila taj skandal. Ušli su u to neko šamaranje, tuči i naravno da je s punim pravom polupala čoveku automobil, jer ipak je Marija Karan jedna ozbiljna srpska umetnica i glumica... Ako se devojka iznervira i zvekne ti dva šamara, pa šta to je ljubav, to se ne vraća nego se spusti lopta - šokirao je Veličković, a onda mu je Jovana Jeremić postavila pitanje:

- I šta bi na kraju sa Marijom, ovo što su se pobili?

- Nije to ništa strašno, Maki je jedna divna žena...

- Čim je došlo do tuče, taj nije za nju. Ja da ti kažem - rekla je Jovana.

- Nije on ni za koga. On je ostavio ženu i troje dece zbog Marije - rekao je Veličković.

Podsetimo, Marija i Balban zajedno su otišli u restoran gde je izbila svađa, nakon čega ju je on ošamario, a tom prilikom je zadobila manju oteklinu.

Glumica se nakon sukoba oglasila za Kurir, ali nije želela da komentariše situaciju u kojoj se našla.

- Nisam videla šta piše u medijima, nisam pratila. Ako vas zanima šta se dogodilo, kontaktirajte moju PR menadžerku, onda možete da saznate detalje. Hvala - rekla je Marija za Kurir i spustila slušalicu.

