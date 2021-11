ŠUŠKALO SE DA JE FOLKER S NJOM VARAO ŽENU, A ONA DA JU JE ISKORISTIO! Danas je popularna pevačica, a evo kako je nekad izgledala

Pevačica Sandra Afrika danas je popularna pevačica. Ona je svoju muzičku karijeru započela 2007. godine sa pesmom "Afrika" po kojoj i je dobila i nadimak, a ono što malo ko zna je to da je Sandra bila igračica pre nego što se latila mikrofona.

Naime, Sandra se pre pevanja bavila igranjem i u estradnim krugovima bila je poznata kao igračica folk pevača Mileta Kitića.

Afrika je tokom 2006. godine igrala na Miletovim klupskim nastupima i prilikom njegovih televizijskih gostovanja, a i tada je bila veoma atraktivna.

foto: Printscreen/Youtube

Mediji su pisali u tom periodu da je Mile, navodno, varao suprugu Martu Savić sa Sandrom, ali oni to nikada nisu potvrdili.

Kada je rešila da se upusti u pevačke vode Sandra je tražila pomoć od MIleta, ali on joj nije izašao u susret, pa se pevačica tada razočarala u njega, pisali su mediji.

foto: ATA Images

Pevačica je ponovila da je ona više pomogla Miletu Kitiću, nego on njoj.

"Kad pogledaš realno, to tako bude. Prvi put sam se pojavila u njegovom spotu "Tatina maza". Trebala je da bude devojka crnkinja, međutim ona se razbolela i zvali su mene jer sam se tada baš bila tamnoputa. Tada sam se baš kvarcala i uz crnca, koji repuje, odlično sam se uklopila. Kada je Mile video da je to ful ispalo, svi su raspitivali za mene - ko je mala crna. I, on naravno to nije hteo da ispusti. Ponovo me je zvao da učestvujem u spotu „Šampanjac“, a zatim me vodio na nastupe. Odgovaralo mu je što ne bi. I zato sam mu ja u neku ruku pomogla. On je to vide i to je lepo iskoristio. A onda kada je meni trebalo, samo da okrene broj Marine Tucaković i da me najavi, nisam tražila novac od njega, to je 100 dinara kredita, on je okrenuo leđa. Osećala sam se bukvalno iskorišćeno. A, znao je da me njegov menadžer budi u 6 ujutro da se meni hitno uradi pasoš jer sam bila klinka. Danas za sutra, jer sam mu ja trebala. Video je da to dobro prolazio i na tome je uzeo odlične pare. Ali su vas zbog tih stalnih putovanja i ljudi povezivali.

foto: Printscreen/Youtube

kurir.rs

Bonus video:

01:15 SANDRA AFRIKA SE NE BAVI SAMO PEVANJEM! Pokrenula sopstveni biznis za vreme korone i sad samo OBRĆE NOVAC