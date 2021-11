JEDNA JE JOVANA: Voditeljka pokazala uspomenu iz porodilišta, u ovom izdanju niste je videli! Emotivna poruka sve pogodila u SRCE!

Voditeljka Jovana Jeremić raznežila je svoje pratioce novom objavom na društvenim mrežama.

Ona je pokazala trenutak kada je na svet donela devojčicu Leu, a kako je napisala, brat joj je poslao fotografiju iz porodilišta koju je sačuvao. Jovana je uspomenu podelila na Instagram i pokupila brojne pozitivne komentare.

foto: Printscreen/Instagram

Na fotografiji se vidi Jovana bez šminke koja u naručju drži svoju naslednicu.

"Naša prva fotka 24.8.2018. Moj brat je pronašao sliku i poslao mi. Lea. Od prvog momenta kada je došla na svet bila je moja. Kada su je prislonili na moje grudi, nije plakala. Odmah me je prihvatila kao da se znamo već tri života. Nikada me nije namučila, a mogla je. Nas dve smo izgurale sve. I tek ćemo. Naša granica je nebo. Samo hrabro. Znaš kako mama kaže: "Mommy loves you the most, Lea (Mama te voli najviše, Lea)", napisala je voditeljka u dirljivoj objavi.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 JEDNA JE JOVANA! Voditeljka pitala Sarapu da li da se razvede, stigao hit odgovor: Ovome se nije NADALA! (VIDEO)