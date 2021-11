OGLASILA SE JOVANA I OTKRILA U KAKVOM JE ODNOSU SA SVEKRVOM: Samo mene priznaje za snajku, RAZVELA SE JA OD NJENOG SINA ILI NE!

Nakon što je u medijima kao bomba odjeknula vest da voditeljka Jovana Jeremić nije u dobrim odnosima sa svojom svrekrvom, Jeremićeva se oglasila za medije i otkrila šta je istina.

foto: Printscreen/Instagram

- To je totalna laž, to su ispinovali iz stare žute štampe, apsolutna laž kompletna, sa svekrvom sam ekstra i ona mi je velika podrška i prijatelj! I tužiću ih! Nemojte da pravite rijaliti od mog života, jer moj život je jedan miran život, ja ću to demantovati, to je netačno! - poručila je Jovana Jeremić za Republika.rs i dodaje:

- Ona mene obožava! Razvela se ili ne od njenog sina u budućnosti, ona će me voleti ceo život, ona kaže da samo mene priznaje za snajku! To je izmišljostina što su objavili, ovo je istina što sam ti ispričala!

foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Jeremićeva i njena svekrva Zorica i ranije su imale reči hvale jedna za drugu:

- Svekrva mi je divna. Ona je moja podrška, brine i o Lei i o meni. Poenta diplomatije je da od svekrve napraviš najbolju drugaricu - rekla je jednom prilikom Jovana, a Zorica je takođe nahvalila snaju.

- O Jovani mislim sve najlepše. Ona je toliko divno dete. Ja nju ne doživljavam kao snaju, mi smo kao drugarice.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/S.M./Republika.rs

