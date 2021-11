OVA BOMBA JE ŽENA ZVEZDE GRANDA: Muškarci lude za Anom, kažu da izgleda kao 1.000.000 $, a evo koji poznati pevač joj je MUŽ! FOTO

Voditeljka Ana Radulović privlači pažnju mnogih svojim atraktivnim izgledom, a ona je i žena poznate "Zvezde Granda".

Ana je aktivna na društvenim mrežama, ima veliki broj pratilaca i svi komentarišu njeno zavodljivo telo.

Ne tako lepa vest za mnoge muškarce jeste da je Anino srce osvojio pevač Mirče Radulović, koji dospeo je na domaću javnu scenu zahvaljujući takmičenju "Zvezde Granda" 2012. godine.

Ana je u jednom prilikom u razgovoru za "Puls" otkrila da je muž njen najveći kritičar.

- On je moj najveći kritičar. Mi zaista takav problem nemamo, a da je najveći kritičar, jeste. Kad mu se nešto što sam obukla ne svidi, ja poludim, ali posle znam da mi on najiskrenije kaže. Ja dođem sa pitanjem: 'Kako mi ovo stoji, ali iskreno?', a on mi kaže: 'Bolje da ne kažem.' A zato kada me pohvali, to je to - rekla je Ana jednom prilikom.

