BOŽINOVSKA I MIRKO SE OGLASILI NA DAN UBISTVA ŠIJANA! 22 godine od likvidacije Zorana, njegova smrt im je promenila ŽIVOTE (FOTO)

Zoran Šijan, biivši evropski šampion u kik-boksu, nezvanični šef "surčinskog klana" i suprug srpske folk pevačice Goce Božinovske, likvidiran je pre tačno 22 godine u centru Beograda.

Njihov sin Mirko danas je objavio samo očevu fotografiju u znak sećanja, a koliko pati za ocem najbolje svedoči činjenica da je po Zoranu nazvao svog sina.

S druge strane, Božinovska je baš danas na svom profili na instagramu objavila pesmu "Gorko kajanje", a tekst pesme posebno je tužan i govori o trajnom odlasku jednog muškarca.

Goca nikada nije prestala da žali za svojim pokojnim suprugom, a i dalje ga spominje u svojim intervjuima.

Ipak, ona nije uvek živela bezbrižno i čak tokom perioda ljubavi sa suprugom Zoranom Šijanom imala je probleme. Ona je jednom prilikom otkrila da je napravila pauzu u karijeri, koja je trajala čak sedam godina, zato što joj je Šijan zabranio da peva.

- Bila sam na jednoj svadbi i gost je krenuo da me spopada, nisam mogla da se odbranim. Stavio mi je pare u odelo, a onda je moj Šijan skočio. Rekao je da odmah napustim veselje i krenem kući. Nisam znala kako da odem sa svadbe, ljudi ostaju bez pevačice, kako to sad. Nisam mogla protiv njega. Krenula sam i rekla ljudima da idem samo do auta da uzmem nešto. “Kakvog auta, ona više neće pevati i gotovo”, rekao je on. Sve vreme u autu dok smo išli kući je ćutao, reč nije progovorio - rekla je pevačica pre nekoliko godina tokom gostovanja u emisiji Ognjena Amidžića, a potom ispričala šta se dešavalo kada su došli kući.

- Rekao je: "Vidi, što si pevala, pevala si. Sad uzmi lepo telefon, nazovi Zlatu neka obavesti sve tvoje menadžere da više ne pevaš". Tako je bilo, rekla sam da više neću pevati, jer imam probleme sa mužem - rekla je tada Goca.

