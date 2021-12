ĐOLE ĐOGANI SNIMIO DOKUMENTARAC O ESTRADI DEVEDESETIH: 5 godina sam radio na filmu, svi su mi rekli da sam LUD što snimam

Kako izgleda život na javnoj sceni i kako je to kada scena postane život, najbolje znaju oni koji su na njoj godinama stasavali, sazrevali i uočavali njene promene kroz vreme. Upravo je to vreme na sceni poslužilo kao inspiracija najpopularnijem brejkdens igraču na našim prostorima da napravi dokumentaran film o svom životu, i saradnji sa najvećim zvezdama naše muzičke scene. Uz bogat dokumentarni materijal i snimke iz privatne arhive, Hamit Djogani, poznatiji kao Djole Đogani, okupio je iznova bliske saradnike i iskreirao zanimljivu priču koja svedoči o specifičnom vremenu devedesetih godina prošlog veka.

- Na filmu sam radio 5 godina, mogu da kažem da je to jedan potpuno drugačiji tip dokumentarca. Ima animacije, dokumentarne forme, igrane i hteo sam da pokažem kroz taj film jedno prelepo vreme. Uglavnom kad se spominju devedesete, ljudi se obično prisete rata i ostalih loših stvari. Ali, u oblasti estrade to je bilo dosta plodno vreme i radila je kvalitetna muzika. Pojavila se potpuno nova generacija na muzičkoj sceni. Hteo sam da ispričam jednu priču, ne samo o sebi već i o tom početku "scene". Ples, muzika, diskoteka, to je bilo važno tada. Imao sam dosta materijala, svi su mi rekli da sam lud što sve snimam, ali mene je više interesovalo šta se dešava iza scene nego na samoj sceni. Ima jako zanimljivih momenta i mislim da svi trebaju da pogledaju film - ispričao je Đole u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

Denser kaže da pozitivni utisci stižu sa svih strana.

- Svi koji su gledali film, Dragana Mirkovič, Brena itd. slali su mi poruke da su oduševljeni i lepo su primili film. Film stvarno budi osećanja. Ja nisam imao neke velike snove, a meni je najbitnije bilo da budem dobar čovek, da me ljudi poštuju i da ima ljubavi. To mi je otac usadio -

