TREĆI RAZVOD ME JE KOŠTAO 600 €! Nataša Bekvalac otkrila detalje iz života o kojima nikad nije priča! ŠOK PRIZNANJE

Pevačica Nataša Bekvalac uvek je bez dlake na jeziku govorila o svom privatnom životu, a otvoreno je pričala o izazovima s kojima se suočavala u godini na izmaku. Nataša se osvrnula i na svoje bivše partnere te je otkrila i da je nakon razvoda od Luke Lazukića ostala u minusu od 600 evra koliko je morala da plati sudske troškove, piše Alo.

Na kakve si reakcije naišla otkako si otvoreno priznala da redovno posećuješ psihijatra?

- Kod nas postoji dosta tabu tema o kojima bi trebalo otvoreno da se razgovara. Na sreću, pripadam onom delu civilizovane Srbije koji se ne meša u stvari u koje se ne razume. Tamo gde zapnem tražim pomoć, bilo da je reč o poslu, bilo da se radi o stvarima lične prirode.

Da li su bivši supružnici prokockali tvoje poverenje?

- Ne! Ti izbori su bili moje ogledalo u tom trenutku i to nije bilo do njih, već isključivo do mene.

A da li imaš velika očekivanja od muškaraca?

- Sada nemam nikakvih očekivanja, ni od muškaraca ni od bilo koga drugog jer kada imaš očekivanja, onda možeš da se razočaraš. Kada ne očekuješ ništa, onda ti sve dođe kao nagrada.

Izjavila si da ti muškarci ne prilaze. Zašto je to tako?

- Verovatno jer sam podigla standarde. Moram da vam ispričam jednu anegdotu koja se dogodila pre neki dan. Vraćali smo se sa jednog nastupa, moj menadžer, Kaća, devojka koja mi peva prateće vokale i moja sestra Tanja. Sve drugarice savetujem da se ne udaju, pa sam počela da vršim pritisak i na Kaću da je to glupo i da ne treba to da uradi... Tada se uključio moj menadžer i onako ljutito mi rekao da nije svaki brak loš, i da ja svakom muškarcu tražim manu. Pitao me je šta nudim muškarcima, a kroz šalu sam mu odgovorila da sam lepa, zgodna, pametna, ostvarena, kućni tip... Tada me je pitao: „Ko je to rekao o tebi?“, i to me je odmah spustilo na zemlju.

foto: Stefan Stojanović

Koliko si platila poslednji razvod?

- Poslednji razvod me je koštao 600 evra.

Tri puta si se udavala, ali ti nijedan brak nije uspeo. Da li to znači da si ti teška osoba?

- Ne davim i ne gušim svoje partnere, ali nisam nimalo lagana u odnosima.

Čuli smo da neki tvoji bivši muževi i dalje pate za tobom?

- Imaju i za čim da pate, zato što sam savršena.

Da li si ove godine imala teških momenata u životu?

- Jesam, i to sam podnela jako teško. Čovek nikada nije pripremljen za velike poraze i velike tuge, ali važno je da niko nije prevazišao i pobedio samog sebe dok je bio u blagostanju. Kome život namesti teške trenutke, daje mu priliku da prevaziđe sebe i da radi na svom razvoju. Kao i svi, imam mnogo padova, ali nije mi se dogodilo da sam pala a da nisam ustala.

foto: ATA Images

kurir.rs/alo

Bonus video:

00:05 NATAŠA BEKVALAC POKAZALA S*KSI BELI VEŠ! Obukla provokativnu haljinu, pa pokazala PREVIŠE, na nastup otišla u TANGAMA!