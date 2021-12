JELENA PEŠIĆ I MLADEN VULETIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Priznali sve o njihovoj vezi i SVADBI, evo da li će ga pustiti da uđe u ZADRUGU

Jelena Pešić i Mladen Vuletić nakon što su ozvaničili ljubavnu vezu, prvi put pred kamerama su otkrili sve o njihovom odnosu i ljubavi.

Naime, poznato je da je Mladen oduvek važio za glavnog švalera, sada je Pešićeva za Republika.rs otkrila na koji način je uspela da ga pripitomi.

- Ja ću ga i tu podržati. Znaš kako, nekako smo se našli, baš me sluša, nije mi teško da ukrotim ovakvog dečka, videćemo koliko će to trajati i da li će to biti ceo život, ja se nadam da hoće - izjavila je Jelena, a potom je Mladen otkrio čime ga je voditeljka osvojila.

- Svim mogućim, nema mane, jedina žena za 32 godine, koja nema mana, ali to je stvarno, ne samo zbog kamera. Da mene nije bilo, ne bi ni došla do finala - našalio se Mladen.

Da li su tvoji roditelji primili budućeg zeta?

- Još se nisu upoznali, ali ga je Lazar upoznao, to je jako bitno, moj brat, voli ga - ispričala je Jelena.

Ako Mladen uđe u Zadrugu, da li će ti biti teško?

- Verovatno da hoće, ali otom potom, videćemo kako će biti - objasnila je Pešiećva.

- Nema ništa od toga, u penziji sam, desila se ljubav! Po prvi put ću je poljubiti pred vašim kamerama!

