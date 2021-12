DALILIN BIVŠI SPREMAN ZA OBRAČUN! MC Dado: Ja sam bio NJENO KUČE mesec dana, a Dejan 5 godina! UNIŠTIĆU JE dokazima njenih švalera

Bivši dečko Dalile Dragojević Dado Solomon, kog je 2017. godine prevarila sa Mladenom Vuletićem u "Parovima", spreman je da uđe u "Zadrugu 5" i da se suoči sa bivšom. Muzičar, koji je poznatiji po nadimku MC Dado, otkrio je za Kurir kako se osećao kada ga je starleta izdala, a dodaje i da je spreman na njene napade i da može da je uništi.

- Nisu me zvali u "Zadrugu" još uvek, niti smo pričali o tome, ali kad bi me pozvali i kada bih dobio dobru ponudu, rado bih ušao da se suočim sa Dalilom, ali i svima iz "Parova". Tu je i Miljana Kulić, ali ovoga puta bih se sa njom slagao jer je protiv Dalile, udružio bih se s njom - počeo je Dado i prokomentarisao njenu izdaju supruga Dejana Dragojevića, kog je prevarila sa Filipom Carem.

- Jadan Dejan. Ja nisam ni blizu prošao kao on. Kad je mene prevarila sa Mladenom, bili smo tek mesec dana u vezi, i to u rijalitiju, a i s njim je tada samo legla u krevet i poljubila se. Ono što je uradila Dejanu, nemam reči... Devojka je teški debil, dno dna. Mala je reč za nju da je ku*va, d*olja, klošarka. Sve je to blago! - otkriva on.

MC Dado kaže da bi voleo da se suoči sa Dalilom i da zna šta bi je pitao.

- Voleo bih da se pogledamo u oči posle šest godina i prvo bih je pitao da li me se seća, pošto tvrdi da je u rijalitijima imala samo tri momka. I smejao bih se. Pitao bih je: "Da li te je sramota?" Inače, ja sam njoj čestitao pobedu u "Parovima", posle toga se više nikada nismo čuli. I ona i Dejan su me blokirali. Ako joj nisam bio dečko, što me je blokirala? Ja sam bio njeno kuče, ali mesec dana, a Dejan je to bio pet godina - rekao nam je Dado, koji je spreman da iznese najgore stvari koje ima o Dalili.

- Imam brojne dokaze o njoj, ne mogu da pričam, čuvam ih ako uđem u "Zadrugu". Uništiću je. Kad sam izašao iz "Parova", mi smo još bili u vezi, ali sam ubrzo saznao dosta stvari o njoj da mi je laknulo što me je prevarila, jer sam hteo da je šutnem. Javljali su mi se momci, švaleri, koji su bili s njom na noć. Pričali su mi svašta... Kako ju je ponižavao neki iz Tuzle, pa ju je momak iz Sarajeva izradio... Ma grozne stvari. Ako me bude napadala, a hoće, spreman sam! - kaže Dado.

Na pitanje šta bi uradio ukoliko bi Dalila flertovala s njim i pokušala da ga smuva, muzičar priznaje da ne bi ostao imun.

- Ne bih mogao da budem s njom u emotivnom smislu, ne mogu da se zaljubim u nju. A ovako, za avanturu, što da ne. Devojka nije loša u tome što radi. Pričam iz iskustva (smeh). U tome je definitivno dobra. Ali je ne bih doveo kući, ne bih se blamirao. Odrekla bi me se porodica, prijatelji, svi. A ovako, malo za*ebancije, što da ne.

Iako misli da je Dalila dobra glumica, Dado veruje da je njegova bivša omađijana.

- Pogledajte sada njeno ponašanje. Ide oko jadnog Dejana i maltretira ga, ne da mu da bude s drugom devojkom. Mislim da je na nju bačena crna magija ili ima džinove u sebi. Ono nije normalno, onako da se žena ponaša. Nema dva odsto mozga - završava Dado.

Sviđa mu se Maja Dobra je, ali nije za kuću MC Dado kaže da u "Zadruzi 5" ima mnogo lepih devojaka, a najlepša mu je Maja Marinković. foto: Pritnscreen - Volim inače žene, sve su na neki način lepe. Osim Deniz i Miljane, nisu moj tip. Maja Marinković je po izgledu top, ali je nikad ne bih doveo kući da je upoznam sa roditeljima. Nije za kuću, brak, vezu, ali avantura definitivno. Bilo bi mi teško da ne prevarim ženu s njom. Ali po ponašanju nikako.

