DEVOJKA MI JE DALA 200.000 MARAKA DA SE OŽENIM NJOME! Velika ispovest Kristijana Golubovića: Uzeo pare, kupio stan, a NJU ŠUTNUO!

Kristijan Golubović je u svojoj velikoj ispovesti govorio o danima sa beogradskog asfalta.

foto: Printscreem/Dobro jutro Srbijo

"O meni loše pričaju degenerici, neke sam od njih prebio, kao Čabarkapu, ima i razloga da pravi priče jer ne može drugačije", započeo je Kristijan priču u "Dobro jutro Srbijo".

"Ja sam se bavio kriminalnim delima, ali se nisam izjasnio kao kriminalac. Ja nisam davao na sebe, nikada u životu se nije moglo desiti da neko dođe da kaže ružnu reč meni a da ga ne istučem ili ubijem. To je ostalo do dana današnjeg. Ja u sebi imam bunt, radio sam sve kriminalne stvari, meni se lupala etiketa. Kada padnete za delo oružana pljačka, pokušaj ubistva, normalno da će me staviti pod istragu. Mangup se rađa i šmeker, kriminalac se postaje. Mene je neki tok života tada naveo da izađem na ulicu, da izađem i da se suprotsravljam autoritetima. Znao sam da kradem, imao sam neku harizmu, bio sam rođeni vođa i u školi, znanju, verbalno", rekao je Kristijan.

foto: Printscreem/Dobro jutro Srbijo

"Da li si nekada nekog ubio", glasilo je pitanje.

"I da jesam, o tome se ne priča. Kad bih odgovorio na neka pitanja, to bi promenilo neki tok. Išao sam na poligraf 4 puta. Dva puta sam pao, dva puta sam prošao", bio je kratak Kristijan Golubović.

"200.000 maraka mi je dala jedna devojka, donela je u Staru Pazovu, ona je rekla da hoće da je oženim. Kad je ona došla taksijem, ja u bekstvu, slomljene noge, ona je istresla novčanice i rekla evo ja sam došla, ja sam je vodio po Bjeljini, krili smo se u Bosni. Ja sam shvatio da je ona zavisna od droge, nisam mogao da spavam sa njom ni da se ljubim. Ja sam joj nudio da joj vratim novac, ona nije htela, ja sam kupio stan od tih para", rekao je Kristijan.

foto: Printscreem/Dobro jutro Srbijo

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:04 KRISTIJAN SA DEVOJKOM U ZADRUZI 5?! Kristina Spalević otkrila sve detalje, a evo kada planiraju ULAZAK! (VIDEO)