MAJA LAŽE DA BI JELA DUŠU CARU! Kristijan Golubović bez dlake na jeziku o kontroverznom paru: Njih dvoje su MASKOTE!

Maja Marinković priznala je da se pred ulazak u Zadrugu videla sa Milanom Jankovićem Čorbom i da su bili intimni.

Kristijan Golubović bio je najviše upućen u njihov odnos u toku "Zadruge 4", te se on oglasio za Pink i otkrio šta misli o gorućim temama.

Maja je priznala da se videla sa Čorbom pred ulazak u Zadrugu, šta ti misliš o tome pošto si bio upućen u njihov odnos u toku četvrte sezone najgledanijeg rijalitija?

- Znam da je bilo obećanje sa obe strane da će se naći napolju i da će barem spavati i zezati se. Ne bi me čudilo da je to Majina igra, ona je takav inadžija, ostala je dužna Teodori što joj je sj*bala vezu sa Čorbom. Ako je Čorba potvrdio, to su seljačke fore da bi tvrdio pazar i pravio priču za rijaliti. Znam da njemu laži Maja, on se nenormalno tada zaljubio u Maju i najbolje se ponašao prema njoj, ali posle se ispostavilo da je sličan i da je ne ceni i ne poštuje. Hteo je da se opere od nje. Liči mi sve da Maja hoće da pravi još veću priču i napravi lom i zavrzlamu. Ako je prevario Teodoru, to je Majina osveta prema Teodori. Čorba je takva vrsta čoveka da bi prevario Teodoru, ne samo sa Majom, nego sa bilo kojom devojkom koja mu padne pod onu stvar, ako je pijan ili u fazonu, takav je čovek.. Mlad, brz i energičan, nije se još naživeo - pričao je Golubović.

Maja je u razgovoru sa Tarom iznela sumnje da je trudna sa Čorbom, kako to komentarišeš?

- Mislim da to laže i pravi priču da bi jela dušu Caru, jer ju je prevario. Maji spavati sa bilo kim je kao da popiješ čašu vode kad si žedan. Maji nema težinu, da ne kažem spavanje, nego ka*anje sa bilo kim. Ako je spavala sa Čorbom, to je toliko nebitno da ona hoće da napravi priču da bi se čulo i da to boli Cara i Janjuša. Janjuša i Cara je najviše boleo Čorba i tu nema šta, on je za njih frajer i energija, izgled i sve - govorio je Kristijan.

Kako komentarišeš okršaje Maje i Cara?

- Zaslužili su i jedan i drugi da se svađaju i je*avaju javno. Sve smo videli, ovo se samo ponavlja ono što smo videli kod Zole i Miljane. Mi od njih možemo sve da očekujemo, ništa me ne iznenađuje kod njih. Oni su materijal da se ljudi groze i da razlikuju dobro od lošeg, nema tu šta lepo da se vidi. Sa ljubavlju to nema veze, sa strašću, to je sve inat. Sistem vrednosti je pao i one su maskote veza - rekao je Kristijan.

Bio si pozitivan na koronu kako se sada osećaš?

- Mnogo bolje. Sad treba da idem da se testiram, mislim da ću kroz pet, šest dana biti totalno zdrav - istakao je on.

