HAOS U STUDIJU! Poznati jutjuber zbog KIKINE SMRTI isprozivao kolege! Obrušio se i na roditelje: LAKŠE IM JE DA GLEDAJU ZADRUGU!

Smrt influenserke Kristine Kike Đukić signal je za sve nas, a prvenstveno za roditelje i decu, ko su deci danas uzori, koga prate na društvenim mrežama. Jedan od njih je i "Ludi brat", čije je pravo ime Zoran Jovanović, a bivši učesnik rijalitija na televiziji. Postao je internet zvezda sa pseudimom Ludi Brat, a probio se na javnoj sceni ponajviše radi novonastale društvene mreže Tik-Tok gde ovaj mladić broji skoro 300 hiljada pratilaca, a niko ne ostej imun na njegove "šale" i sadržaje koje plasira.

- Dugo radim sa porodicama. Ne možemo decu i mlade izolovati od svega. Čvrsto ne verujem u zabrane. Ono što je činjenica je da su deci dostupni sadržaji na društvenim mrežama, koji su loši za njih. Roditelji ne mogu da "dobace" do toga. Imate situaciju da dete ili mlada osoba radi nešto što roditelj uopšte ne zna, a roditelj ne zna ni kako da ga pita. I onda dolazi do nesporazuma- Radmila Vulić Bojović, psiholog i porodični psihoterapeut za televiziju Kurir.

Smatra da se kod većine digitalnih zanesenjaka dešava trenutak kada influenser počinje da misli samo na očekivanja svojih fanova. Socijalne mreže traže permanentnu kreativnost. To je trenutak kada instagramski profil preuzima u potpunosti tu budnu svest influencera, da on počne da se poistovećuje sa svojom prezentacijom.

- Ja se trudim da više živim u stvarnom svetu, sa stvarnim ljudima. Poznavao sam Kiku, ona je bila među onima koji su me zapratili i dali mi podršku. Nisam je znao uživo, ali smo se znali virtuelno. Nisu svi influenseri loši. Pratim normalne ljude, njihovu decu, lepe sadržaje. Nikoga ne pratim, nikoga na Jutjubu. Meni je strašno da neko nekoga ponižava, a kamoli nekoga ko časno i pošteno radi svoj posao, hrani svoju porodicu. Pojedinci nemaju granicu. Ne razlikuju humor od nevaspitanja i bezobrazluka. To rade zbog pregleda, lajkova, deljenja i praćenja o njima, kaže za televiziju Kurir influenser i Jutjuber Nenad Petrović poznatiji kao Samo Kajzer.

Psiholog Radmila Vulić Bojović je saglasna sa Nenadovim gledištem, a onda se osvrnula na to odakle dolazi takav vid "samopromocije".

- To su trendovi koji su globalni i nisu nešto što je karakteristično samo za nas. Možda mi možemo drugačije da gledamo, kaže ona.

- Te loše stvari nisu samo sa Zapada. To rade ljudi bez smisla za humor. Ali, mi nismo roditelji. Mnogim roditeljima je lakše da gledaju Zadrugu, igraju fudbal, daju detetu telefon i ne zanima ih čime se dete bavi. Kada se vade stastistike, pogotovo tih negativnim i vulgarnih profila na Internetu najveći broj njihovih pratioca su deca od 7 do 13 godina. To sve govori o tome koliko je smanjen roditeljski nadzor roditelja i koliko je ne vode računa čime se njegova deca bave i šta njihova deca rade. Manji im je teret to, nego da ga puste napolje. U kući sa telefonom ne može ništa da im se desi, osim što će dete da im postane nevaspitano - rekao je za Kurir Nenad Petrović, poznatiji kao Samo Kajzer.

