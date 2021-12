3 GODINE ME PROGANJAO, ZVALA SAM OPASNE LJUDE DA MU OBJASNE KO JE JOVANA JEREMIĆ! Voditeljka o strašnim porukama: Hteo je da PLATI

Jovana Jeremić nedavno je otkrila kako se nosi sa uvredljivim komentarima i neprimerenim porukama, koje, kako je i sama prznala, neretko dobija putem društvenih mreža.

Voditeljka je sada za Mondo istakla i da je takvi komentari ne dotiču, kao i da joj je profil ljudi koji imaju potrebu da vređaju i ponižavaju druge ljude, dobro poznat.

foto: Pritnscreen

"Ja ne obraćam pažnju na to, ali bilo je negativnih komentara. Ja sam sebe zaštitila, ograničila sam komentare i iskreno ne čitam nikad ništa od sebi, mene to ne interesuje. Znam da ljudi koji ostavljaju komentare imaju psihičke probleme - kod kuće ih vara muž/žena, nemaju dovoljno para, neko ih je iznervirao kod kuće, ne rade na sebi, nego vode tuđe živote. Ja ih pustim da ispričaju tamo šta imaju i to je to. Društvene mreže trpe sve. Mene to nikada nije doticalo. Zato ne razumem neke stvari koje se događaju", započela je Jovana.

Ona je dodala i da "psihopate sa mreža" redovno blokira, ali priznaje i da joj u inboks stižu i poruke pornogafskog sadržaja.

"Imam dosta pornografskih poruka, šalju mi polne organe, šalju mi pozive na različite stvari koje su naravno ružne i koje su naprimerene za jednu damu kao što sam ja. Šalju mi i poruke omalovažavanja. Ali ja ih stvrano ne čitam, ja to čim vidim 'ludačo', glupačo', ja to samo preskačem. To je meni smešno, zabavlja me. Mene nikada ne pogađaju poruke, ja znam ko sam. Rezultati govore sve. Ja sam stvarno pogrešna osoba za to, jer moj stepen samopouzdanja je zaista visok. Ja sam ceo život radila na sebi. Stvarno znam koliko vredim i priznali su me svi oni ljudi sa fakulteta i iz struke. Šta će da kaže šaka jada, na društvenim mrežama i oni koji nemaju svoj privatni život i koji su neuspešni ljudi... mislim stvarno ko to sluša. Ko to stvarno sluša?", kaže Jovana.

foto: Pritnscreen

Voditeljka je priznala i da se jednom prilikom našla u vrlo neprijatnoj situaciji zbog čoveka koji je bio i više nego uporan u nameri da privuče njenu pažnju.

"Nikada me poruka nije pogodila. Nikada nisam ni prijavila nasilje, nije bilo potrebe. Nije bilo potrebe zato što sam blokirala one koji su bili nasilnici. Da je bilo potrebe... zapravo... sad sam se setila. Bio je jedan profil i taj čovek je bio mnogo uporan. Konstantno je pisao meni na Inastagramu i pitao me koliko para hoću da mi uplati na račun. Ja sam mu govorila da mi ne trebaju njegove pare, da neću novac. On je mene tri godine progonio. Saznao je i moj broj telefona i slao mi poruke. I to je trajalo dok ja nisam angažovala neke svoje ljude koji su stvarno opasni i koji su ga pronašli i objasnili da tako ne može da se postupa sa Jovanom Jeremić. Ja nisam roba na prodaju, ja se osvajam. Osvajam se gestom, pažnjom i ljubavlju, a pare su samo usput, a ne glavno", ispričala je Jovana Jeremić.

foto: Printscreen/Novo jutro

Kurir.rs/Mondo/M.M.

Bonus video:

00:09 JEDNA JE JOVANA JEREMIĆ! Voditeljka gore zakopčana, a dole sevnule gole butine MNOGIMA POMUTILA RAZUM