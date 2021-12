FAZLIJU JE HELIKOPTER PROSLAVIO U SVETU: Sad otkrio u kom je srodstvu s Kardašijankama, a za jednu pesmu je uzeo čak 100.000 €

Jedan od najpopularnijih pevača u poslednjih nekoliko meseci je i Fazlija. Izvođač koji živi u Austriji, a čija je pesma "Helikopter" postala svetski hit.

Pesma je postala viralna na Tik Toku, a čak je stigla i do Britni Spirs i sestara Kardašijan. Fazliji popularnost prija, a i sam kaže da je po malo lenčuga, ali da su počeli svi da ga zovu svetskom zvezdom.

- Kardašijanke su mi sestre od tetke. Ja radim pesme da to bude hit. Međutim, pesme neke nisu prošle kako treba. I šta se dešava, radim pesmu "Helikopter". Ja sam lenčuga, moram da priznam. E posle te pesme su krenuli pozivi, "ti si svetska zvezda", ovo ono. U početku niko nije znao, posle su me zvali iz celog sveta - rekao je Fazlija za Informer.

foto: Printscreen/Pink

Kako ističe, lagao bi kada bi rekao da mu popularnost ne prija.

- Pa kome ne prija popularnost. Teret je to ujedno. Malo je pozitivno, malo negativno. Nekad mi je to i previše, imao sam danas 20 poziva, to je malo teško. Niko me ne pita da li sam umoran, ali izdržaće se. Živim u Lincu. Ja se inače ne oblačim u slobodno vreme. Oblačim trenerku, kapu, ali kada idem na neki sastanak onda sve komplet. Imam dvoje dece. Ćerku i sina, Alajda i Armen, imam i unuku i unuka. Šta će deca, samo da je više para - otkriva nam ovaj pevač.

- Znači kada prođem uvek negde čujem "Helikopter, helikopter", kao onda kada je bio hit "Opa gangam stajl". Pevam ja i strane pesme. Najskuplja pesma je, kada mi kažu da je otpevam iz duše. Recimo "Rastajemo se mi, veruj nije mi lako". Za jednu pesmu sam dobio 100.000 evra, to je cifra koja je oborila rekord - našalio se Fazlija.

