POZNATOM SRPSKOM GLUMCU IZLETELO U UŽIVO PROGRAMU NEŠTO ŠTO NIJE TREBALO! Priznao javno o nečemu o čemu priča cela Srbija!

On je nesuđeni pravnik, ali je zato uspešan glumac koji je likovima koje tumači dao autentičnost i učinio da ga publika zavoli i sa nestrpljenjem iščekuje da gleda u nekoj do popularnih serija u kojima glumi.

foto: Kurir Televizija

Ovih dana mnogo se govori o tome da će se pojaviti u trećoj sezoni serije "Igra sudbine", a da li će gledaoci uživati u njegovom glumačkom umeću, otkriio je Milan Pajić.

foto: Milan Pajić

- Imam nadimak Jelen, zato što su me zvali Lane. Smatram da postoji jedan Lane, nevezano što, nažalost, nije više nije sa nama. Mali Lane je porastao i sad je Jelen. Mislim da publika želi da me vidi u seriji Igra sudbine. Ta serija je baš popularna i izaziva pažnju. Uvek volim da pohvalim, bez da li sam deo tog projekta ili ne - rekao je glumac Milan Pajić za Kurir televiziju, ali i dao jedan savet.

foto: Kurir Televizija

- Jedna koleginica mi je rekla da je prestala da bude anksiozna, kada je prestala da čita komenare o sebi ispod postova i Jutjuba - rekao je on i dodao da se ne može svima dopasti.

foto: Kurir Televizija

- Poenta glume je moć trasformacije. Mogućnost da što više pobegneš od sebe. Pričali smo o toj seriji, ja još jednu seriju, to mogu da kažem... Kamiondžije ali to je kratka uloga - rekao je on i čini se da mu je izletelo da su zaista tačni novinski napisi da će se pojaviti u seriji "Igre sudbine".

Podsetimo, glumio je u - Paradi, Beležnici, Tri muškarca i tetka, Sinđelići, The Outpost (Predstraža), Urgentni centar, Jugoslovenka, Tate...

Kurir.rs

