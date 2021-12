PREVARILA ME I NISAM JOJ OPROSTIO: Mirza izneo detalj iz LJUBAVNOG života, a onda progovorio o SILIKONIMA!

Pevač Mirza Selimović kaže da nikada ne prašta preljubu! Folker je u prošlosti doživeo da ga devojka do koje mu je stalno prevari.

Međutim, ma koliko je voleo pevač je odlučio da stavi tačku na taj odnos. Mirza je odgovarao na 5 vrućih pitanja za Hit Informer. Pevač je pričao o rijalitijima, prijateljstvu na estradi, silikonima, ali i gej brakovima.

Postoje li prijateljstva na estradi?

- Postoje! Ja imam malo ali odabrano društvo. Moj najveći prijatelj sa estrade je Dženan Lončarević, sa njim sam baš blizak. Volim i poštujem Ivanu Selakov, Milicu Todorović, Milicu Pavlović... Sa njima sam u kontaktu, viđamo se, ali ne toliko često, jer ni ja ni one nemamo previše slobodnog vremena.

Da li su silikoni merilo lepote?

- Ne, oni nisu merilo ničega! Silikoni mi se nimalo ne sviđaju. Volim prirodne devojke, one su moj tip. Naravno, ne osuđujem nikog ko je stavio implantate jer svako ima pravo da radi šta hoće sa svojim telom. Nije lepo preterivati ni u čemu, pa ni u plastičnim operacijama.

Podržavate li gej brakove?

- Neka ljubi ko koga hoće. Nije moje da sudim. Svi su dobrodošli kod mene na koncerte, ja ne delim ljude ni po nacionalnosti ni po seksualnom opredeljenju.

Da li prevaru treba praštati?

- Ja ne praštam! Desilo mi se jednom... Devojka mi je rekla da me je prevarila i to joj nisam oprostio. Prosto, ako te jednom prevari, uvek će! Ja sam tip koji ne vara. Imao sam iskušenja, to je normalno, ali bolje da vezu okončam na pošten način nego da nekog pravim budalom.

