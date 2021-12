BOLNA ISPOVEST KRISTIJANA GOLUBOVIĆA O SAMOUBISTVU OCA: Ugušio se, pronađen je sa kablom oko vrata u stanu, ja sam video još nešto

Kristijan Golubović progovorio je o smrti svog oca Srboljuba Golubovića, koji je po svim izveštajima, navodno izvršio samoubistvo, tačnije, ugušen je.

Međutim Kristijan smatra da to ipak nije slučaj, pa je otkrio da postoji snimak nadzorne kamere, koji je sumnjiv, prenosi Srbija Danas.

- Moj otac je pronađen, u stanu, kako sedi uz vrata, sa ovolikim parčetom kabla, oko vrata, na kvaku i kao ugušio se. Ne obesio, ugušio se - pričao je Kristijan.

- To je neverovatno, jer ako ja glasim za nekog među najjačim momcima svih vremena u Beogradu, on je glasio za sto puta jačeg od mene. Kako je moguće da sa ovolikim kablom, jedan čovek, koji je bio pun života, pun entuzijazma, on je hteo da promeni svet, toliko je bio ambiziozan. Da sedne ovako, uz vrata ulazna, da stavi kabl od antene TV, da veže na kvaku i da ga nađu u ovom položaju, sa zalizanom kosom, namazanom pomadom na licu, stajale su mu cigare i upaljač pod devedeset stepeni, gori televizor - govorio je Kristijan u emisiji "Između dve vatre", a onda otkrio šta on misli da se zapravo dogodilo te noći:

- Ja ću vam kazati nešto, možda time pravim sebi probleme, postoji crno-beli snimak, u sporednoj ulici na ćošku, je izašao auto, čiji ja registarski znak vrlo dobro znam. U njemu su snimljene tri osobe, koje su bile moji krvni neprijatelji, a samim tim i očevi. Taj snimak sam imao samo ja, oni su bili u toj ulici nekih četiri sata pre nego što je moj otac otkriven da sedi tu. Tragovi borbe ne postoje, što je meni sumnjivo, jer ta trojica, koji su sada, hvala Bogu, pokojni, ubijeni su svi troje iz vatrenog oružja, u klasičnim sačekušama, ja sam im se mnogo puta isp**ao i is**o na grob, njih trojica ne bi mogli da biju jednu ruku mog oca, ili da postoji uopšte mogućnost da njih troje drže mog oca i da ga udave. Moj otac se ugušio.

- Ja sam video te tri osobe tu, video sam taj auto, tražio sam da se moj otac iskopa, tražio sam još jednom da proverim da li je moj otac ugušen ili je prekinut, međutim, balistika je utvrdila da moj otac, utvrđeno je veštačenjem, da vrat nije polomljen, ja mislim da bih ja teško mogao da mu polomim vrat, a kamoli ta tri crva - ispričao je Golubović.

