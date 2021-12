PRETI DA ĆE DA ME UBIJE! Bivši robijaš tvrdi za Kurir da mu je Kristijan Golubović ŽESTOKO pretio: Psovao mi je decu na DAN SLAVE!

Redakciji Kurira javio se izvesni Gradimir M., bivši robijaš, koji tvrdi da mu je Kristijan Golubović navodno pretio, zbog čega je bio primoran da izađe u javnost i obelodani šta mu se desilo.

foto: Printscreem/Dobro jutro Srbijo

Golubović je inače poznat kao opasan momak, koji je odrastao na ulici. On trenutno uživa u ljubavi sa Kristinom Spalević koju je upoznao u rijalitiju Zadruga.

Sada je izvesni Gradimir M. iz Leskovca ušao u konflikt sa Golubovićem i izneo niz tvrdnji o tome da mu je Golubović pretio.

- Evo da se izjasnim povodom žestoke svađe između mene i Kristijana Golubovića, čovek kog sam smatrao prijateljem, a ispao je đubre i klošar. Snimali su neku emisiju i jedan Stefan J., koji je cinkaroš, bacio mu je koske na koje se isprimao, zvao me je sinoć, psovao mi je decu i slavu i porodicu, tu je krenula svađa. Kristijan me je napao da sam ja rekao da je on došao kod mene u Leksovac, da mu se supruga Ivana tetovirala, kod mog brata, jednostavno je došao bez dinara. Vodao sam ih tu po gradu, imam ja para za toliko, pored toga, mi preti da će da me ubije, da neću dočekati svoju slavu, na šta sam ja spreman. Ja sam u kućnom zatvoru, ja poštujem to što je meni država naložila da sam u kućnom zatvoru. To je jedno đubre, jedna klošarčina, dok je bio u zatvoru vaćario je, evo i na Jutjubu se pojavljuju ljudi koje je prevario, Stefan J., cinakroš, mi je lično pričao da je Kristijan zvao nekog dečka da mu pošalje 300 franaka. Da se nije pojavio Boža, Kristijan ne bi imao za hleba, a šta je radio on? Radio je što ima slavu iz devedesetih, pa su ga ljudi zvali, pa je samo išao da bi ga neko nahranio - izjavio je između ostalog Gradimir i dodao:

- Klosar trazio heroin da mu zavrsim da radi!

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M./A.P.

Bonus video:

00:25 KRISTINA I KRISTIJAN U 4 UJUTRU DEMOLIRALI STAN, PROBUDILI CELU ZGRADU: Rijaliti par napravio totalnu pometnju, a sve zbog OVOGA