SMRŠALA 20 KG, PA POKAZALA VITKO S*KSI TELO! Ilma Karahmet u haljini pripijenoj uz telo BLISTALA U PRESTONICI MODE

Ilma Karahmet ostvarila je svojevremeno veliki uspeh u jednom muzičkom takmičenju. Niko nije ostao imun na njen moćni glas, a još 2013. su joj predviđali sjajnu pevačku karijeru.

Prvo je javnost oduševila svojim glasom, a onda i stason kada je smršala 20 kilograma. Sada joj je uspelo nešto što nikome nije, da peva na proslavi svetski poznatih modnih dizajnera.

- Unazad nekoliko dana što se tiče mene to je glavna tema. Vratila sam se iz Milana sa predivnim utiscima. Predivna je prilika je bila. Drago mi je što sam imala ovakvu priliku na početku svoje karijere - kaže Ilma Karahmet za Kurir.

Inače, Karahmetova je objavila fotografiju sa božićnog prijema, koji su u svom raskošnom domu u Milanu organizovali poznati svetski modni dizajneri Din i Den Katen u Milanu. Inače, ovi popularni blizanci na čelu su čuvenog svetskog brenda Dsquared.

- Do saradnje je došlo sasvim slučajno. Imala sam koncert u Minhenu, gde se pojavio jedan od braće, konkretno Ben. Upoznali smo se, on je ostao oduševljen mojim glasom. Pregledali su sve moje videe i pozvali me da baš ja gostujem na njihovoj rođendanskoj proslavi.

Ona dodaje da je srećna što je imala priliku da ih upozna.

- Srećna sam što sam imala priliku da ih upoznam i da budem u njihovom društvu - rekla je Ilma Karahmet.

Podsetimo, sa svojih trinaest (13) godina kao najmlađi učesnik pojavila se na prestižnom takmičenju “X Factor Adria” u Beogradu , gde je Ilma osvojila simpatije celog regiona kada je otpevala pesmu “Ima jedan svijet”. U žiriju pomenutog takmičenja bile su regionalne zvezde Željko Joksimović, Kiki Lesendrić, Emina Jahović i Kristina Kovač. Pesma “Ima jedan svijet” u interpretaciji Ilme broji višemilionske preglede na YT, a pored te pesme pevala je mnoge hitove svetskih zvezda.

