MILOMIR MARIĆ VESNINOG SINA ODGOJIO JE KAO SVOG ROĐENOG! Vedran OČUHA prosto OBOŽAVA, ali jednu stvar mu bar ZAMERA

Vesna Radusinović neretko je govorila da ju je Milomir Marić, na početku njihove ljubavne priče posebno osvojio svojim ophođenjem prema njenom sinu Vedranu

Njihova ljubavna priča otpočela je tako što je Vesna kroz šalu stavila Mariću do znanja da joj se dopada. Tada je u kancelariju donela fotografije svog sina Vedrana na šta je Milomir rekao - Vesna imaš mnogo lepog sina, a ona ga kroz smeh upitala - Hoćeš da i tebi rodim jednog?.

- Njih dvojica se divno slažu. Vedran je odrastao je uz Milomira. On ga je ujutru budio za školu, pripremao mu doručak, cedio voće i odlazio na roditeljske sastanke - otkrila je Vesna u jednom razgovoru za "Gloriju" dok je drugom prilikom ispričala da Vedran i Milomir imaju dosta sličnosti.

- Slični su. To je taj cinizam, ta ironija, taj pogled zvani: Zaobiđite me, umetnici, ja sam Vodolija, čovek novog milenijuma. I jeste. Za Vedrana smo oduvek bili mama i tata iz snova, jer je još kao dete odlučio da on vaspitava nas, a ne mi njega. Mi smo, eto, pristali na taj nesvakidašnji eksperiment i uspelo je - otkrila je Vesna za "Hello!".

Ipak, sin Vesne Radusinović, koji Marića obožava, zamerio mu je jednu sitnicu.

- Još nije potpuno zadovoljan Marićevim poznavanjem modernih tehnologija, kao i mojim nepoštovanjem njegove želje da bude apsolutno anoniman - otkriva ponosna majka koja na društvenim mrežama često objavljuje fotografije svog naslednika.

