MILJANA IMA DEČKA! SVEĆOM DA GA JE TRAŽILA BOLJEG NE BI NAŠLA: Marija Kulić iznela sve o ćerkinom momku, evo ko je ON!

Bivša rijaliti učesnica Marija Kulić oglasila se povodom nemilih događaja koji su zadesili porodicu.

Najpre borba sa opakom bolešću, a zatim diskvalifikacija Miljane Kulić, doveli su do brojnih nagađanja, a sada je Marija bila više nego raspoložena i za Srbiju Danas otkrila da 2021. godinu ispraćaju sa osmehom na licu.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Kakvo je trenutno vaše zdravstveno stanje, da li je sve u redu?

- Radila sam biopsiju na ždrelu, magnet u Beogradu, bila je neka promena, jako sam se uplašila, nedelju dana sam čekala rezultat, međutim kad je stigao ispostavilo se da je promena od zračenja i da nema kancerogenih ćelija.

Po čemu ćete pamtiti 2021. godinu?

- Po bolesti.

Koji su vam planovi za 2022. godinu, šta sebi nećete dozvoliti, a na šta ćete se više fokusirati?

- Isto kao i do sada osim što sam neke ljude izbacila iz života i neke stvari za koje sam mislila da su mi bitne, a ispodtavilo se da nisu. Više vremena ću posvetiti porodici i sebi pre svega.

foto: Printscreen Instagram

Kako je Miljana?

- Odlično, Miljana ima dečka. Momak je mnogo dobar da smo ga svećom tražili onakvog ne bi ga našli to mi je sada najveća radost na kraju ovde godine jer mi je bilo pre svega važno da Miljana bude srećna i da se ostvari u ljubavi. Dečko kao da mi je rođeni sin, toliko je divan, toliko nas poštuje, ja nemam reči, najsrećnija sam što se toga tiče. Prezadovoljna sam, takođe sam sigurna da nije sa Miljanom iz koristi jer je dečko odgovoran i vredan, privrednik je, ima lokale i firmu u Beogradu i na osnovu ovoga što sam videla da joj ne dozvoljava da plati ništa sigurna sam da nije korist u pitanju. On nije tip koji želi da bude poznat ima 32 godine i rijaliti ga ne zanima, on zna kakva je Miljana i on je nju takvu prihvatio.

Da li planirate da uđete u "Zadrugu" ponovo?

- Još uvek nisam dobila poziv od produkcije, posle Nove godine hoću sigurno. Sada mi je bitno da praznike provedem sa porodicom i da Siniši bude još malo bolje i onda sigurno hoću, da mogu da uđem na miru da ne razmišljam.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Srbijadanas