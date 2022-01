PEVAČICA SPREMNA ZA BRAK! Ivana Krunić hoće da se uda za Čolaka, a evo brine li o PREVARI u rijalitiju!

Ivana Krunić, pevačica i bivša zadrugarka otkrila je koje su najlepše stvari koje su joj se desile u 2021. godini.

Ona je otkrila i kako reaguje na učešće svog dečka Baneta Čolaka u rijalitiju.

Koje su tri najlepše stvari koje su ti se desile u 2021?

- Mislila sam da je to najviše pretežno vezano za posao. Ponosna sam kako je to sve teklo, izbacila sam novu pesmu. Žene su je dobro prihvatile, a i muškarci. Što se tiče privatnog, bilo je lepih trenutaka koje su se u septembru prekinuli i nastaviće se za deset meseci.

Bane Čolak je nedavno izjavio da kad izađe iz Zadruge, želi da ti kaže da si ti žena njegovog života i majka njegove dece. Da li si ti spremna na to, kakva su ti očekivanja?

- Prvo, te sve stvari koje želi mi je već rekao, ali nisam morala da pratim Zadrugu kako bih to znala. Naravno da sam spremna za te sve stvari, onako možda da bude bar za godinu dve, jer imam neke ciljeve koje treba da ostvarim u narednih godinu - dve, ali što se tiče svega toga, to mi je jedna od najvećih želja kad bude izašao. Možda je to trebalo i da se desi pre nego što je ušao, svaki dan maštam o tom trenutku kad ću ga videti po izlasku iz Zadruge. Zapravo, moje želje su i Banetove, zajedno smo ih smilili.

Da li si zadovoljna njegovim učešćem u ovoj sezoni Zadruge?

- Jako, toliko sam ponosna na njega. On zna kakva sam ja ljubomorna bila, pa se iz tog razloga koči i zgrčen je, ali to je zato što me mnogo voli i zato što stvarno vodi računa o tome da slučajno ne napravi neki potez koji može da se pogrešno protumači. Mnogo mi je drago što vodi računa da mene ne muči napolju, pa i sebe. On je meni za ovih četiri meseca dokazao da nema potrebe da brinem i da mi je veran.

Koja ti je prva asocijacija na sneg, na Božić, na sve ove praznične čarolije?

- Pa, moj rođendan...Sve se nekako vrti oko tog januara, pa od Zadruge 3 kad se setim svog rođendana, onako mi je uff... Tako da, više me seti an detinjstvo kada me je tata vodio na sankanje. Uglavnom, sve vezano za porodicu. Došla sam na fazu da sad volim da ove praznike provodim sa porodicom, dok do pre dve godine sam volela da izlazim.

