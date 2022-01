ANA JE U JEDNOM TRENUTKU IMALA 105 KG, A IZGUBILA JE 50! Pevačica priznala kako je liniju dovela do savršenstva i kad se UGOJILA!

Pevačica Ana Nikolić kaže da je trenutno sama, ali da krah braka sa reperom Stefanom Đurićem Rastom nije uticao na to da dugoročno izgubi veru u ljubav.

Ona je priznala i kako je izgubila 50 kilograma i kada se ugojila.

- Nemam emotivnog partnera, sama sam, ali ne bežim od ljubavi. Kada se bude dogodila prepustiću joj se. Ljubav je divna i ja nisam izgubila veru u nju - kaže Ana za Blic i otkriva da li bi se po drugi put udala.

- Sada kad me pitate, prvo šta pomislim je: Nikada! I zaista sam ubeđena da ništa ne može da me natera da promenim to mišljenje. Ipak, život me je toliko puta demantovao da više ne govorim nikada. Ko zna... Čovek pravi planove da mu se Bog smeje - poručuje pevačica i ujedno stavlja tačku na medijske priče da je bila u vezi sa oženjenim biznismenom Dejanom.

- Psi laju, karavani prolaze. Mene odavno ne zanima ko šta priča i piše. Te dečije bolesti sam odavno preležala. Da li ljudi zaista i dalje veruju u sve to što pročitaju? - ističe Nikolićeva koja je ostala u kontaktu sa svojim bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom.

- Stefana i mene će uvek vezivati najvažnija stvar u životu - naše dete. Zbog nje smo u kontaktu, jer je njeno zdravo odrastanje najbitnije - govori Ana i dodaje:

- Tara je rođena sa jakim, nesalomivim karakterom. Ja sam tu da taj njen karakter negujem i usmeravam, da je naučim da nikome ne dozvoli da je sputava. Ona je devojčica koja više voli dinosauruse, od suknjica i barbika. Podržavam njenu posebnost i uvek sam joj vetar u leđa. Umem da budem stroga, ali mi mnogo češće sve problemčiće rešavamo razgovorom, jer je ona mnogo zrela - izjavljuje Ana Nikolić.

Poslednjih meseci za nju su se vezivali različiti problemi sa zakonom, naročito kada je vožnja u pitanju.

- Moja porodica zna šta je istina i ne mogu neka gradska nagađanja i spekulacije da utiču na njih. Ne znam šta je toliko sporno u udesu koji sam izazvala? Dogodi se i najboljim vozačima, a ja definitivno ne spadam među njih. Zar vam nije zanimljivije što je alko-test pokazao da nisam imala ni promil alkohola u krvi, a godinama svi bruje o tome kako sam malo, malo pijana? - pita pevačica koja za kraj otkriva da joj je najveća želja da korona virus nestane.

- Najveća mi je želja da nestane ovo zlo zvano korona virus. Nisam optimista po tom pitanju, ali želim da nam se svima vrate naši životi. Da ponovo pevamo, plešemo i putujemo bez PCR testova i hiljadu komplikacija - zaključuje Ana.

Ana otkriva da je u jednom momentu imala 105 kilograma.

- Izgubila sam više od 50 kilograma. U jednom momentu sam imala čak 105 kilograma. Proces promene nije bio lak, bilo je uspona i padova, ali sam uvek verovala da ću ponovo biti ona stara Ana. Uz sve to obožavam da treniram! Od kada znam za sebe ja sam aktivna. Ili vežbam ili plešem, ali nikada ne mirujem. Kroz vežbanje izbacujem negativnu energiju, bes, pa i tugu. Na prvom mestu da se ugojim uticala je moja trudnoća, ali nećemo se lagati, jela sam mnogo - priznala je Ana.

Pevačica kaže da je za toliko godina karijere nijedna medijska priča nije povredila kao ona da je pijana vodila ćerku u vrtić:

- Priča da sam pijana dovela ćerku u vrtić je jedna od najružnijih priča koje sam ikada pročitala o sebi. Mislim da me je to najviše povredilo u dosadašnjoj karijeri iz dva prosta razloga. Pod jedan, jer to nije istina, a pod dva zato što su u želji da unize mene, upleli i moje dete - zaključuje Ana.

