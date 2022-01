NAŠ PEVAČ RASKINUO VERIDBU SA 16 GODINA STARIJOM KOLEGINICOM! A onda završio u policiji: Ljudi su mi dolazili na vrata...

Pre tačno dve godine Stefan Petrović Kosmajac verio je 18 godina stariju koleginicu Dušicu Ikonić. Međutim, nakon romantične veridbe uz sveće i vatromet, pevač je stavio tačku na idiličnu ljubav sa pevačicom.

- Nisam više zaljubljen, nemam devojku. Ne odgovara mi to u ovom trenutku, ali... - rekao je Stefan za Grand Online, ne želeći da otkriva detalje raskida verdibe. Ali kako ima svega 23 godine, ne krije da i dalje veruje u pravu ljubav.

- Ljubav je nešto najlepše na svetu i najbitnije je da se porodica slaže. Sve ostalo je prolazno, pare su prolazne i neophodne, ali ljubav je nešto što sve to popunjava - istakao je Kosmajac koji se ovih dana zbog tuđih žena susreo sa novim nedaćama.

Naime, lažan profil na Instagramu sa njegovim imenom i prezimenom napravio mu je pakao od života, te je na kraju slučaj morao da prijavi nadležnim institucijama.

- Taj neko ko se predstavlja na Instagramu kao ja, piše tuđim ženama, uglavnom ženama mojih kolega, pa me zovu kolege i pitaju što sam pisao njihovim ženama. Nisam mogao da objasnim da to nisam ja, niko mi nije verovao da to ne pišem ja. Počeli su ljudi da mi dolaze kući. I lepo odem u policiju i prijavim- ispričao je Kosmajac.

