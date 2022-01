BIO SAM SA DRUGIM DEVOJKAMA, A ONA JE PLAKALA U KUPATILU! Raskinuli Baka Prase i Anja Bla?! Ove detalje su SVI ZABORAVILI

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, u aprilu prošle godine, javnosti je predstavio devojku Anju Blagojević, poznatiju kao Anja Bla.

Ipak, poslednjih dana, šuška se kako su njih dvoje raskinuli, a glasnije o kraju romanse podrejala je činjenica da je Bogdan sa svog Instagram profila obrisao njihove zajedničke fotografije, a onda postavio stori, na kom piše kako mu je kraj 2021. godine, bio loš, a početak nove 2022. još gori.

- Godina mi se završila užasno loše i teško, počela je još gore i teže... Objaviću sutra zašto da vas ne crnim previše sad... - napisao je on na Instagramu.

Inače, "javni" početak njihove veze počeo je vrlo čudno, njegovim klipom u kom priča kako se viđao sa drugim devojka dok se družio sa njom, zbog čega je ona u kupatilu plakala, a na kraju je Baka, valjda shvatio kakvu devojku ima pored sebe, te se upustio u ozbiljnu vezu sa Anjom.

- Plašio sam se da vam kažem koliko mi se podvukla pod kožu - pričao je Baka u kameru, smeškajući se sve vreme.

- Pitate se zašto snimam u kolima, sam sam ovde jer moja žena spava i ovo je jedino mesto gde mogu da snimam da ne smetam nikome. Izbacila me je iz stana... evo ga - zaljubio sam se!

- Izbegavao sam da se zaljubim, nisam želeo da to utiče na moju karijeru, svaka devojka zaslužuje pažnju i ja sam smatrao da će to biti problem, da ja u datom trenutku nisam mogao da joj pružim pažnju koju zaslužuje. A onda se pojavila ona, i ne da nisam zamišljao da ću da budem s njom, za tri života, nije odavde, kulirala me je, pravila se nezainteresovana, ali ja nisam odustajao - 'nema tu ne' što bi rekao Nixa - govorio je Baka i otkrio da je Anju prvi put primetio 2017. godine na društvenim mrežama, kada je ona imala 17 godina, on 21.

- Sve je krenulo 2017. kada sam joj se prvi put javio. Nisam znao da ima 17, tada sam bio u fazonu 'kakva riba', slikala se u šortsu, ja sam mislio da je raketa, rekao sam joj da sam fan, a ona mi je posle pričala da mi se smejala s drugaricama. Tada je došla u Beograd i ja sam je smarao, dopisivali smo se s prekidima, ali sam je zvao da se vidimo, narsnuo sam samo tako i pitao se "da li je moguće da neće da zableji sa mnom, lep sam, bogat, a ona me oduvava".

Baka je potom rekao da se dopisivanje i muvanje pretvorilo u drugarstvo i da je Anja često boravila kod njega.

- Prvi put kada je ostala kod mene bila je tu 4, 5 dana, a ja sam se pitao kada će da ode... Onda se desio onaj skandal s maloletnicama, a ona se trudila da me oraspoloži. Ona sada pamti moje neke romantične poteze, a ja sam to radio da bih spavao sa njom. Iskreno pričam, tada sam tako mislio.

Baka Prase je potom pričao da je tokom druženja s Anjom bio s drugim devojkama, "nikada kada je ona tu, jer to nije poštovanje prema devojci", ali i da se viđao s jednom devojkom i nakon što je otpočeo vezu sa Anjom.

- Rekao sam joj da jesam i ona je rekla da ide do kupatila. Tada sam čuo kako plače - rekao je Baka Prase, posle čega s i sam rasplakao u snimku.

- Bio sam džukela, a ona tako jedna divna devojka. Podvukla mi se pod kožu - završio je jutjuber tada u svom videu.

Nakon ove "romantične" priče, njih dvoje se nisu razdvajali. Anja je živela kod njega u stanu, a upoznala je i njegove roditelje i bila sastavni deo njegovih klipova na Jutjubu, pa i sama postala influenserka.

Anja je Bogdanu pravila društvo i u Amsterdamu, gde je on tišao nakon smrti koleginice Kristine Kike Đukić.

Bogdan Ilić naposletku, vratio se za Beograd, te izbrisao njihove zajedniče fotografije, zbog čega sada svi pričaju da je došao kraj njihovoj vezi.

