MAJA MARINKOVIĆ OTKRILA ŠTA JOJ GOVORE NA ULICI! Zadrugarka opravdava SKANDALOZNO ponašanje: Oni su zaslužni za TO ŠTO BUDE U MENI

Maja Marinković diskvalifikovana je iz "Zadruge" nakon što je fizički nasrnula na Filipa Cara, koji je ujedno i tražio njen odlazak od strane produkcije.

Marinkovićeva je gostovala na Red tv-u u emisiji, te je tom prilikom otkrila koliko je razočarana u Cara sa kojim je bila u emotivnom odnosu.

- Samo pravi muškarac ne traži diskvalifikaciju žene koju voli, ne kuka i stoji uz nju iako pogreši i to istrpi - započela je Maja i tvrdi, na iznenađenje mnogih, da joj na ulici niko nije prišao i negativno komentarisao njeno ponašanje u rijalitiju, iako je podsetimo nanosila jezive povrede svom bivšem dečku Filipu Caru, koji je danima imao ogrebotine po licu.

- Retko ko ti kaže nešto negativno kad te sretne na ulici. Tu uglavnom hoće da se slikaju, pričaju pozitivne stvari i govore mi: "To kraljice!". Svesna sam ja svojih grešaka, nije sad kao da sam ja pala s Marsa, pa kao ne znam gde grešim. Ja grešim već dve godine u tim stavrima, ali to sam ja. Ti muškarci su zaslužni za to što bude u meni - skandalozno se pravdala Marinkovićeva.

