ŠOK! MAJU NE ŽELIM VIŠE U ŽIVOTU DA VIDIM: Filip Car stavio tačku na odnos sa Marinkovićevom, evo zašto mu se OGADILA!

Filip Car je progovorio o plakanju za Majom Marinković kao i novim odlukama koje je doneo.

- Dobro veče Filipe, kako si? - pitao je Darko. - Dobro sam, nisam dobro, ali kao hajde da kažem da sam dobro. Malo sam popio, Kariću je slava danas. Plakao sam malo, plakao sam radi Maje, ne znam kako mi se to desilo. Inače to ne dozvoljavam, da se gledaju moja teška stanja, da me ljudi gledaju kako plačem... Znam ja njene izjave, da je Janjuš u pitanju, bio bih ja ljudina od čoveka. Kada ti to da kaže osoba koja zna da si izašao odavde bez dinara, kada te neko upozna i napolju... Kad kaže neko za koga si bio spreman i da izađeš odavde i shvatiš da se ne kaje ni za šta... Onda na sve to zamislim kakva je to osoba, da ja razmišljam o njoj, sanjam je... - govorio je Car.

foto: Printscreen

- Sada bi te Maja verovatno pitala, kako to da si tužan, a dan posle njene diskvalifikacije odvedeš drugu devojku u krevet? - pitao je Tanasijević.

- Znam, takav sam. Kada tugujem pijem, kada patim ja odem sa drugom takav sam., Jasno mi je sve, mala Ana jeste simpatična i lepa, ali se pitam da li sam toliki idiot da to uradim. Nema šanse da više mislim na nju, da je spomenem... Da uđe ovde ponovo ja bih odmah izašao preko vrata, ne bih voleo da je vidim u životu više. Posle svega što je radila, da se ne kaje i da daje takve izjave... Nema više. Neće ona meni više šetati po glavi. Nisam materijalista, ne gledam na pare, a što se nje tiče nisam ni na porodicu gledao i ona tako da se ponaša. Ne želim više da je vidim u životu. Verujem da je to za Janjuša rekla u ljutnji, ali opet nije normalno. Ona je meni sve i svašta napravila, grebala me... Najgore mi je, okej, ja sam loš, ali bavi se sobom napolju. Umesto da gleda sebe ona se opet bavi Janjušem... Ja njoj ništa nisam radio dok je bila ovde, možda sam neku sitnicu odradio, nekome nešto dao ili dodao, ali ona je sve sto znala... Da ja više plačem, da se nerviram da kukam... Zbog koga? Zbog Maje Marinković? Ogadila mi se jako. Došlo mi je danas da celo imanje razbijem šakama jer ona ne oseća grižu savesti i da nije poslala nikakvu čestitku... - govorio je Car.

Koliko je Dejana zabolelo to što je Dalila ponovo stavila tebe ispred njega? - pitao je Darko.

- Mislim da je to samo kap koja je prelila čašu. Bilo mu je neugodno ili glupo da odmah reaguje, pa smo reakciju dobili kasnije. Mislim da je on svestan i da vidi, da ja poželim nešto, sve bi bilo drugačije sa Dalilom, ali ne želim... - rekao je Car.

