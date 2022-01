MAJA PRVI PUT POSLE DISKVALIFIKACIJE! IZNELA ČORBINE TAJNE: Bivšu je zaključavao u stanu, prijavila ga je policiji!

Rijaliti zvezda Maja Marinković se vratila na male ekrane, prvi put nakon diskvalifikacije iz "Zadruge".

Maja je u emisiji "Ne gledam ti ja to" rešila da razotkrije jednu strašnu priču koja se tiče njenog bivšeg dečka Milana Jankovića Čorbe.

- Da li je to ona priča koju je Đekson nedavno rekao da će se saznati nešto užasno o njemu? - zapitala se voditeljka, a onda je zadrugarka započela.

foto: Nemanja Nikolić

- Teodora Bilanović (Čorbina bivša devojka) je rekla da je on fizički bio grub prema njoj 4 meseca dok su bili u vezi. Da je zaključavao u stan, da ga je ona prijavila policiji. Imam te poruke, ona je to rekla mom prijatelju. Prijavila ga je u Savskom vencu, on je išao tamo na razgovor - otkrila je Marinkovićeva pa dodala...

- Prema meni nikad nije bio grub, nisam tu stranu nikada videla kod njega, pa mi je bilo čudno to što ona to priča - istakla je rijaliti zvezda u emisiji na RED TV.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Maja je potom istakla da je Lazar Čolić Zola plakao samo zbog novca, kao i da ne voli Miljanu.

"On je loš čovek, on je plakao zbog para, Miljana nije loša", kaže Maja.

foto: Printscreen/Red TV

Kurir.rs/K.Đ.

