JEDNOM SU UZELI ŽUTO DA BI GA TO SPUSTILO: Smrt Rođe Raičevića 3 decenije je MISTERIJA, a jedan detalj ledi krv u žila

Ugostitelj Marinko Nikolić je svojevremeno držao lokal u Beogradu, koji su redovno posećivali poznati pevači, ali i neki opasni momci.

U svojoj izjavi za jedan od portala dotakao se i teme o preminulom pevaču Rođi Raičeviću.

- On je bio moj veliki prijatelj. Rođa je bio divan čovek i umetnička duša. Njega su proglasili za narkomana. Koliko ja znam, on je jedno 5-6 puta uzeo belo. Jeste Rođa par puta uzeo kokain ali heroin nije. Na heroinu nije bio sto posto. A ta njegova misteriozna smrt… Da je otišao kod doktora na vreme. Koliko znam ali ne mogu da garantujem, jednom su uzeli žuto da bi ga to spustilo. Njemu se pritisak izjednačio, ovi se prepali, nisu zvali hitnu pomoć. I posle bilo kasno - ispričao je Nikolić, i dodao da se na pevačevoj sahrani gotovo nije nije pojavio - ispričao je Nikolić, pa nastavio:

- Čak ni Vlado Georgiev. A očekivao sam da se pojavi bez obzira što su se posvađali. A Rođa ga je u startu pomogao - ispričao je Nikolić.

Podsetimo, najveću misteriju oko Rođine smrti je ipak izazvao jedan kofer koji je stajao na hodniku zgrade u kojoj je živeo Rođa, a zanimljivo je da nakon više od decenije niko nikada nije došao po taj kofer, i takođe niko ne zna šta se u njemu nalazi jer niko ne želi da ga otvori.

