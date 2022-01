NASTAVNICI SU ME MRZELI JER SAM ZARAĐIVALA VIŠE OD NJIH! Pevačica sa 13 počela da PEVA, pa nestala sa scene, a život je nije MAZIO

Pevačica narodne muzike Anica Milenković započela je muzičku karijeru krajem osamdesetih godina prošlog veka, a potom se povukla sa scene i odselila u Ameriku.

Ona se dva put udavala, a živt joj zadao nekoliko udarca. Naime, njen sin Filip rođen je bez sluha.

- Filip je rođen bez sluha, zbog čega je morao da prođe komplikovan proces, koji je dao rezultate. Njegovo zdravstveno stanje je uticalo na moju odluku da ostanem u Americi. U vreme kada sam razmišljala da dođem u Srbiju, postojala je lista čekanja za ugradnju implantata i ceo proces je bio veoma dug, što ovde to nije slučaj. Kao roditelj sam želela da se Filip što pre operiše i počne da napreduje. Filip je sada dobro. Govori, sluša, čak se i svađa. Svaki roditelj koji ima dete sa bilo kojim invaliditetom dobro zna koliko je to bolno, teško, treba se boriti i ne odustajati čak i onda kada se napredak ne vidi - iskreno je ispričala Milenkovićeva za medije.

Muzičku karijeru započela je kao dete, sa svega 13 godina, pa je tako nastupe uklapala sa školom. Koliko je početak bio težak za nju, govorila je Anica u inervjuu za "Sabor" pre dosta godina.

- Teško je bilo biti đak i pevač u isto vreme. Koliko sam tugovala, patila i plakala samo ja znam! Posle časova, moji vršnjaci su išli na seoske svetkovine i zabave, a ja sam žurila na koncerte, gostovanja na radio i TV-stanicama. Putovala sam, vraćala se kasno kući, bila hronično neispavana - pričala je ona.

- Nisam stizala da naučim nove lekcije, pa se dešavalo da me pojedini profesori zbog toga kore i pred celim razredom mi "očitaju" odobro predavanje. Jednom me je profesorka istorije pošteno izribala i izbacila sa časa. Dve nedelje nisam bila u školi zbog estradnih obaveza, a ona me je prozvala da odgovaram. Bila sam nespremna. Rekla je da škola i estrada ne idu zajedno, ali mislim da je bila i malo ljubomorna, jer sam ja u to vreme zarađivala više od nje.

- Ranije sam živela sa ocem i on je vodio računa o mojim poslovnim obavezama. Ali, morali smo da se raziđemo, jer su nam pogledi na budućnost različiti. Oboje smo bili novi u ovim vodama i mnogo smo lutali. Tata je više gledao trenutnu situaciju, a ja sam imala silne želje i planove za dalje. Kao otac, sigurno je želeo najbolje za svoje dete, ali... On je nedavno postao otac po drugi put. Moja polusestra Jelena ima pet godina i preslatka je. Svi kažu da liči na mene, a ja je iz milošte zovem moja maskota. Pojavila se u jednom mom spotu. Poslednje dve godine živim sa majkom i kao da smo se tokom tog vremena tek upoznale. Nikako da se napričamo! A sada je i za priču manje vremena, jer ima pune ruke posla. Naime, ona se opet udala, za divnog čika Dragčeta, koji ima sina, a on je nedavno postao otac tri medene devojčice. Trojke su sada glavne u kući! One traže mnogo pažnje i vremena. Sve ih volim kao rod najrođeniji i osećam ih kao svoju porodicu! Ali, po malo sam na trojke i ljubomorna. Ja sam u drugom planu, nikako da me ukućani saslušaju do kraja.

