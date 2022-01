GOVORILA MI JE DA SAM GLUPA, NIJE MI DALA DA IDEM U ŠKOLU Milica je ženu iz HRANITELJSKE zvala majkom, a zbog nje prošla agoniju

Milica Kemez i njena sestra Mirela odrasle su u hraniteljskoj porodici, a Milica je u rijalitiju sve ostavila bez teksta zbog teške životne priče.

Ona nije krila da je imala bolno odrastavnje, a sada je otrkial još nepoznatih detalja agonije kroz koju je prošla.

"Tu ženu iz hraniteljske porodice smo zvali majkom, a ona mi je ubijala samopouzdanje. Ona je meni govorila da od mene neće biti ništa i da sam glupa, čak mi nije davala da upišem školu koju sam želela, nego mi je rekla da sam ja samo za zanat: "Od tebe nema ništa". Bez obzira što su mi govorili da sam veoma talentovana i pametna, inteligentna, to je tako bilo. Ja nju ni za šta ne osuđujem, ona je prosto takva, i zbog toga sam sada ja ovakva.", rekla je Milica u emisiji "Magazin IN" i otkrila da je vrlo rano počela da radi i da se bori za uspeh.

foto: Printscreen/Red Tv

"Tad sam sa svojih 17 godina uveliko radila, od 15.,16. godine sam radila. Iznajmila sam stan i studirala sam, bila sam na budžetu, tad su svi mislili kao:"Jao ona sa 17 godina na ulici", imala sam odrešene ruke da radim šta hoću, da lumpujem, da izlazim, a ja sam bila na budžetu, plaćala sam stan", govorila je Milica i dodala:

"Jednostavno tad nisam mogla da zavrsim taj fakultet, studirala sam finansije i računovodstvo, bila sam na budžetu, o tome nisam mnogo pričala jer je fokus u nekom programu bio na nekim drugim stvarima. Tako da sam se ja zaista trudila da radom i trudim uspem, onda kasnije zbog ljubavi, imala sam kompleks niže vrednosti da manje vredim."

Milica je zatim otkrila i da joj ni u ljubavi nisu cvetale ruže.

foto: Printscreen/Magazin In

"Sa tim momkom s kojim sam bila u vezi je uvek sedelo neko njegovo gala društvo koje ima sve, a ja nisam imala ništa, onda sam mislila da on mene zbog toga ne voli jer ja nemam neki miraz, nisam vredna. Tada sam sebi rekla: "Dajem otkaz!" Imala sam, sećam se, 100 evra u novčaniku, to mi je bilo sve otišla sam preko i rekla sam:"Ja kad se vratim otvaram salon onda će on da vidi da sam ja uspešna." Tada sam otvorila salon super sam poslovala, međutim ni to mi nije bilo dovoljno rekoh: "Idem da budem poznata sad", a ušla sam sa idejom da još bolje ispromovišem taj salon", rekla je Milica pa zaključila da u ovom svetu ljudima nedostaje podrške.

"U ovom životu svi bi trebalo da inspirišemo jedni druge, i svi možemo da poslužimo i kao dobar i kao loš primer. Ovaj život je previše kratak da bi osuđivali jedni druge, ljudima je jednostavno lakše da se bave tim površinskim pitanjima, jer nemaju odgovor na neka pitanja, Na primer kao što se ja pitam:"Zašto je to meni moralo da se desi sa tri godine?" I onda je njima prosto lakše da se bave sa nekim drugim ružnim i prostim stvarima, nego tim nekim životnim teškim temama."

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/I.B.

