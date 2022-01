RAZVELA SAM SE DA BIH SE OPET UDALA! Jovana Jeremić priželjkuje drugi brak: Muškarci mi ne veruju kad im kažem da ih VOLIM!

Voditeljka Jovana Jeremić razvela se od supruga Vojislava Miloševića sa kojim je dobila ćerku.

Ona je saopštila da su se ona i političar razveli u miru i da su sada u sjanim odnosima. Jovana ne krije da je sada već spremna za novi brak, a ne krije i da ima udvarače.

foto: Printscreen

"Muškarci ne veruju kada im kažem: "Volim te i ja sa tobom hoću da živim". Smeju mi se. Nisam se ja razvela da bih bila hopa cupa, već sam se razvela da bih se ponovo udala. Imam jednu rečenicu: "Ko se jednom ženio, odmah znaš da je nečastan". Časni ljudi i žene se udaju i žene bar dva puta. Kad je to jednom odmah vidiš da to nisu čista posla. Kraj priče. On je morao da ima švalerku sigurno", ispričala je Jovana u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen

Podsetimo, 2017. godine Jovana je započela vezu sa političarem Vojislavom Miloševićem. Upoznali su se tako što ju je Vojislav pozvao na večeru sa namerom da se druži sa njegovom majkom koja redovno prati "Parove". Tada im se dogodila ljubav na prvi pogled i postali su nerazdvojni.

foto: Printscreen

U julu iste godine Jovana i Vojislav su se verili. Veridbi je prisustvovalo 50 političarevih zvanica, dok voditeljka nikoga nije pozvala. Mesec dana kasnije je raskinula veridbu, a u medijima se pojavila vest da ju je verenik prevario.

Ubrzo su se pomirili i nastavili su da uživaju u ljubavi. Krajem 2017. godine Jovana je zatrudnela i na svet donela ćerku Leu. Dok su se 2018. godine venčali.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

