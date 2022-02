OVAKO JE BILO NA TAJNOM VENČANJU NATAŠE BEKVALAC I LJUBE: Sudbonosno da rekli u dnevnoj sobi, a jedan detalj nagoveštavao je kraj

Nataša Bekvalac, koja se tri puta udavala, otkrila je u Amidži šou da se ni pored jednog muža nije osećala kao dama ni žena.

Nataša se, podsetimo, tajno venčala sa Ljubom Jovanovićem 2015. godine proteklo je tajno, bez velike pompe, slavlja, obaveštavanja medija.

foto: Printscreen

Rukometaš i pevačica venčali su se u njenom domu 14. januara, a dogovor je bio da fotografije koje su svedočile tom intimnom momentu sačuvaju samo za sebe i svoje najmilije. Gostujući u jednoj emisiji Bekvalčeva je kroz smeh pomenuti dogovor prekršila, te se javnost tako po prvi put susrela sa interesantnim detaljima njenog drugog venčanja.

foto: Printscreen

Na intimnoj ceremoniji osim supružnika prisustvovali su samo još matičar i kumovi, minimum koji je neophodan da bi se ljubav ozvaničila. Atraktivna Novosađanka za svedoka, taj put, odabrala je svog prijatelja, muzičara Alena, koji godinama svira u njenom bendu.

Nakon što je matičarka citirala Duška Radovića: Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja, smatrajte ga dragocenim za svoju sudbinu i sreću, Nataša i Ljuba izgovorili su sudbonosno da i mlada je uz saglasnost svog izabranika rekla da će zadržati svoje prezime. A kasnije je javno priznala da je to bio najromantičniji trenutak u njenom životu, iako je primetila da se njen suprug izuzetno uplašio.

foto: Printscreen

- Ljuba se na venčanju tako uplašio, preznojavao se i to "da" rekao je tako glasno. Ali dobro, njemu je to prvo venčanje, meni je već drugo - ispričala je tada Nataša, a zatim otkrila kako je svog tadašnjeg izabranika upoznala.

Objasnila je tada i zašto je nakon odluke da se više ne udaje ipak ponovo stala na ludi kamen.

foto: Printscreen

- Znamo se dugo. Bili smo zajedno i nakon mog razvoda. Međutim, ja sam se tada tek razvela i nisam baš bila u najboljem stanju. Nekako, on je pravi čovek koji se našao tu u pogrešno vreme. Ali, eto, vratio se opet i sada smo porodica. Posle razvoda rekla sam nikada više, meni to ne treba, a s druge strane mi je nekako usađen taj neki kod da je lepo kada imaš muža. Uopšte sebe ne mogu da zamislim kao nečiju devojku, to mi je tako neozbiljno - rekla je tada Bekvalčeva, koja je medeni mesec sa Jovanovićem provela na Tajlandu.

Ljuba Jovanović, posle razvoda od pevačice, našao ljubav svog života, sa kojom je u srećnom braku i imaju ćerkicu.

foto: Printscreen

