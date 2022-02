KAKO MISLIŠ DA BUDEŠ PEVAČICA, A NE PIJEŠ RAKIJU?! Nikolićeva na turneje išla sa legendom narodnjaka, ovako su se nekad družili

Pevačica Maja Nikolić (46) osim karijere duge 30 godina, može se pohvaliti i činjenicom da se o pojavama, događajima i ljudima oko sebe izražava bez dlake na jeziku.

Temperamenta Nišlijka u emisiji "Milizam" prisetila se i vremena kada je s kraljem narodne muzike Šabanom Šaulićem putovala po Australiji i Americi i pevala, pa otkrila neke detalje njihovog druženja.

- Kada ste mesec dana na turneji, onda se s kolegama viđate i družite svaki dan. Nisu to obični koncerti - počinje Maja, i dodaje:

foto: Sonja Spasić

- Danas najviše pevam Šabanovu pesmu Žal, ali i pevam po 10 njegovih pesama za veče iz želje da ta muzika uvek traje. Prva asocijacija na njega mi je da smo nakon koncerta zajedno sedeli u kafani u Čikagu kod našeg prijatelja Pere Pećanca. Kafana se zvala "Boem" i Šaban naruči rakiju, ja kažem da ne pijem, a on kaže: "Kako misliš da ideš sa mnom na turneju, budeš pevačica i da ne piješ rakiju?!" Tako sam uz njega počela da gustiram rakiju - seća se Nikolićeva, i dodaje:

- Jednom me je vodio i na pecanje. Mi smo nastupali vikendom, a on je preostalih pet dana išao da peca. Zamislite kada je mene poveo s mojim temperamentom, jer sam bila jako znatiželjna. Od dosade sam pevala i plašila ribu, a on je rekao da me više nikada neće voditi sa sobom. Bili smo tamo ceo dan, sačekala sam i riblju čorbu i sve smo mi to probali, ali mi je bilo dosadno.

foto: Vladimir Šporčić

S istim emocijama Maja se prisetila i legendarnog Džeja Ramadanovskog, s kojim je zore posle nastupa provodila u buregdžinici u centru Beograda.

- Nikada neću zaboraviti kako nas je Džej posle nastupa, nebitno da li smo pevali u Beogradu ili negde drugde, vodio na burek na Dorćolu. Oko nas sanjivi ljudi, a mi jedemo burek i pevamo. Džej nije mogao da spava posle nastupa, pa je tako ubijao energiju da bi zaspao u 13, 14 sati po podne - ispričala je Maja, i opisala kakav je bio Džej.

- Bio je čovek boem, široke ruke. Sve što bi zaradio potrošio bi do zadnjeg dinara na prijatelje, na večeru, piće, muziku... Za njega stvarno nemam reči.

Maja Nikolić kaže da joj se ne dopada ko se sve danas naziva pevačicom, a za takvu stvar okrivila je muzičke urednike.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Alo

