ČASNIJE JE BITI PRATEĆI VOKAL, NEGO IZBACIVATI JEFTINE SNIMKE! Maja Nikolić oplela po koleginici: Zna se ko je dama!

Maja Nikolić je poznata po svom oprečnom jeziku i hrabrosti da javno i o bilo kome iznese svoje mišljenje. Ono što joj posebno smeta su koleginice koje pažnju privlače skandalima i estradnim pričama, a ne svojim talentom i glasom poput nje, a za jednu svoju koleginicu imala je poseban komentar.

- Aleksandra Radović mi ne smeta, ona je sad i svedena od kada je dobila dete. Sada sve bolje i bolje peva jer je zaista karijeru krenula sa mnom. Nije učila od mene, ali je pevala u "Kazanova" bendu i onda je meni bila prateći vokal. Ja sam od sedamnaeste godine popularna pa ne znam da li to njoj smeta jer ona nigde u biografiji ne želi da pomene i novinari su čak zvali osnivača benda, mog klavijaturistu i njenog bivšeg supruga koji je bio bubnjar, ali ona to krije. Neće da kaže da je počela karijeru tako što je bila prateći vokal Maje Nikolić, ali to je stvarno istina. Pevala je svake nedelje sa mnom i to godinama, tri ili četiri godine za redom. Sve u svemu mnogo časnije je pevati prateće vokale meni nego izbacivati neke jeftine snimke - otkrila je Maja, aludirajući na pevačicu Teu Tairović.

I ovoga puta Maja je bila bez dlake na jeziku, te kako priznaje, prema njenom mišljenju pevačice sa javne scene dele se na dve grupe, a najproblematičnije su one koje su od skoro na estradi ili novokomponovane pevačice, kako ih ona naziva.

- Srbija je malo tržište i tačno se zna ko je dama kojoj možeš da ponudš ol inkluziv uslugu, a ko dolazi na koncert u haljinama, sa stilistima i frizerima da svojom energijom i pevanjem razbije. Znači ja sam umetnik koji traje sto godina pa meni ne treba nikakav skandal- rekla je pevačica u emisiji "Grand Magazin".

