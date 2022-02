KAD JE NISAM SLUŠALA, SJ**ALA SAM SE! Nataša Bekvalac snimkom sa majkom Mirom raznežila sve na mrežama, a tek PORUKA (VIDEO)

Pevačica Nataša Bekvalac objavila je kratak video sa svojom majkom i raznežila sve na Instagramu.

Nataša je priznala koliko je zahvalna majci Miri, pa joj poslala emotivnu poruku na društvenim mrežama.

- Moja mama! Sve što je dobro u meni od nje mi je došlo, sve što je nisam slušala s*ebala sam se - napisala je Bekvalčeva u opisu snimka na Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, pevačica je otkrila kakva je to osoba koju trenutno traži u ljubavi i koja bi joj prijala.

- Nijedna mi do sada ljubav nije bila najveća, ali sve su bile drugačije. U jednoj me je vodila strast, a u drugom momentu sam želela nekog normalnog i običnog. Danas bih volela da što manje pričam sa nekim, a to bi značilo da što manje moraš da objašnjavaš, kao sa najboljim prijateljima da ne pričamo nešto preterano, nego da se osećamo. Za to je potrebno vreme, a kad vremena nemaš ili kada si ovakav tip kao ja onda mora da se desi to podudaranje - rekla je Nataša.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

02:21 Nataša Bekvalac o novogodišnjem nastupu