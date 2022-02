DALILIN BIVŠI POTVRDIO LEPU VEST - POSTAJE OTAC! Mladen Vuletić se oglasio: Presrećni smo, kupujemo stvari za BEBU!

Voditeljka i bivša zadrugarka Jelena Pešić i Mladen Vuletić, bivši dečko Dalile Dragojević, mesecima unazad su u srećnoj vezi, a sada su otkrili lepe vesti.

Naime, spekulisalo se o Jeleninoj trudnoći, a Mladen je za portal Republika.rs potvrdio srećne vesti.

- Da, istina je, presrećni smo! Sad ne mogu da pričam, kupujem stvari za bebu. I Jelena i ja smo srećni, oduševljeni smo kad smo saznali! Daće Bog da sve bude u redu, samo neka bude ovako! Hvala na čestitkama! - rekao je presrećni budući tata.

Inače, Jelena i Mladen su krajem 2021. godine ozvaničili vezu.

- Nekako smo se našli, baš me sluša, nije mi teško da ukrotim ovakvog dečka, videćemo koliko će to trajati i da li će to biti ceo život, ja se nadam da hoće - izjavila je Jelena nedavno, a potom je Mladen otkrio čime ga je voditeljka osvojila.

- Svim mogućim, nema mane, jedina žena za 32 godine, koja nema mana, ali to je stvarno, ne samo zbog kamera. Da mene nije bilo, ne bi ni došla do finala - našalio se Mladen.

