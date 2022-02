PORED PETRE KOJA JE U CENTRU SKANDALA DIVAC IMA JOŠ DVOJE DECE: Niša mu muvao ćerku blogerku, a evo čime se SINOVI BAVE!

Slavni košarkaš Vlade Divac i njegova supruga Snežana imaju troje dece - sinove Matiju i Luku i ćerku Petru, koju su usvojili kada je bila šestomesečna beba.

Petra je došla u žižu javnost zbog toga što joj je bivši fudbaler Niša Saveljić slao nepristojne poruke na društvenim mrežama, što je ona odmah prijavila ocu, koji je napravio skandal u Bodiroginom restoranu. Pali su šamari, pa su Bodiroga i konobar skočili da ih razdvajaju.

Petra ne voli mnogo da se eksponira kao ćerka poznatih roditelja, umesto fensi krpica i šminke više je zanimaju motori, a umesto fotki iz ludog provoda - ona na društvene mreže radije kači fotke sa svojom porodicom.

Usvojena ćerka slavnog košarkaša, Petra Divac živi na relaciji Srbija-Amerika i pre nekoliko godina otvorila je svoj lični blog, gde piše o sebi, članovima porodice, školovanju, kao i o tome kako vidi svet iz svoje perspektive.

Podsetimo, Divac ima i dva sina Luku i Matiju.

Matija Divac

Matija je u žižu svetske javnosti došao 2016. godine kada je uhapšen zbog optužbe da je vozio u alkoholisanom stanju, javili su tada američki mediji. Policijska patrola na autoputu u američkoj državi Kalifornija zaustavila je Matiju, prilikom čega je utvrđeno da je mladić vozio pod dejstvom alkohola, nakon čega je priveden. Matija je morao da provede noć u pritvoru, navela je lokalna mreža CBS.

- Policija ga je privela i tamo je zadržan dok se nije otreznio. To bi trebalo da mu bude za nauk, da takve stvari ne radi u budućnosti, ali, s druge strane, on je u takvim godinama, svi smo mi to prošli - rekla je tada Snežana Divac za medije. Matija Divac je mlađi sin Snežane i Vlade, visok je 202 centimetra i bavio se košarkom. Nastupao je za mlade kategorije Radničkog i Partizana.

Luka Divac

Luka Divac je nastariji sin Snežane i Vlade Divca i o njegovom životu se najmanje zna. On je okrenut umetnosti i bavi se režijom. Njegov kratki film “Boys and Girls“ dva puta je nagrađivan. Rođen u Los Anđelesu živeo je u Americi, Španiji i Srbiji. Nakon što je srednju školu završio u Evropi preselio se nazad u Kaliforniju gde je studirao na "Chapman" Univerzitetu.

