GATARA PREDVIDELA NJIHOVO PROKLETSTVO I KRAJ Pogrešan korak pokrenuo TRAGEDIJU, a onda su stihovi iz pesama počeli da se OSTVARUJU

Reper Nebojša Nebo Saveljić (28), brat Niše Saveljića koji je u jeku skandala jer ga je slavni košarkaš Vlade Divac pretukao zato što je njegovoj ćerki Petri slao poruke i muvao je, nastrado je 1999. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

Monteneigersi je bilo hip-hop bend iz Kotora, koji je od samog nastanka proganjao usud i prokletstvo. Naime, od tri člana benda samo je jedan ostao živ Igor Lazić. On osnivanja grupe početkom devedesetih godina prošlog veka članovi su bili Igor Lazić, Nebojša Saveljić i Duško Nikolić.

Prvi album sa nazivom "Tajna marenda" izdat je 1996. godine, a nedugo nakon njegovog izdavanja Duško Nikolić je umro od leukemije. Drugi album "Allboom" izdaju 1998. godine, a sledeće godine izbacuju pesmu "So i tekila" koja je postala veliki hit.

Igor Lazić, poznatiji je kao Niggor, posle Nebove smrti oformio organizaciju "Sky Forever", čiji je primarni cilj kampanja protiv vožnje u pijanom stanju i sprečavanje rasta broja saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori. Glavni slogan kampanje je "Ne brže od života".

Nedavno je Niggor ispričao da je uradio nešto što nije smeo na Duletovoj.

"Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao... Ja sam hteo da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari...", ispričao je Nigor za Balkan Info.

On je napomenuo da je jako čudno što je ceo taj drugi album Montenigersa bio neka vrsta predskazanja.

"Od samog naslova albuma "Allboom" - Sve je puklo. Jedino se jedna pesma za sada nije ostvarila. U jednoj pesmi ima deo koji kaže - Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti... Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao pa je prepravio i onda je bilo - Dok me starost ne počisti. Međutim desilo se da ga je neko drugi počistio", ispričao je Nigor.

Rekao je da i na kraju pesme koja se zove "2028" Nebojša ga pita - Hoćemo li preživeti?

"A ja mu odgovaram - Ne, ne, ti nećeš preživeti... To se obraća kao neki demon. Onda u pesmi "Tako ti je mala moja" koja je parodija "Bijelog dugmeta" kod nas stoji - Ej, stani, stani jadan ... I čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila tom liku - Stani jadan, stani ubićeš nas, uspori... Bilo je preživelih koji su to posvedočili. A posebno pesma - Voljeli bi da si tu - koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo... Stih koji peva Nebojša ide - Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti", ispričao je Nigor.

foto: Pritnscreen/Youtube

Kurir.rs/Foto Printscreen

Bonus video:

03:23 NIGOR EMOTIVAN NA GODIŠNJICU GRUOVE SMRTI: Bio je adrenalin džanki, to ga je koštalo glave i vetar ga je odneo (KURIR TV)