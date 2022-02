ONA JE KRIVAC ZA JELENINU I SLOBINU LJUBAV: Pogledajte kako izgleda pevačeva SVASTIKA, neverovatno koliko liče! (FOTO)

Današnji dan Dan zaljubljenih svakako je obeležilo crkveno venčanje Jelene Đuričanin i Slobe Radanovića, koji su se jedno drugom zavetovali na večnu ljubav u manastiru Dubnici, kod Nove Varoši.

Pored majke Bebe, sa kojom smo razgovarali pre nekoliko godina na Đeram pijaci, Kurir vam otkriva da Jelena ima rođenu sestru Maju.

Maja je mlađa dve godine od Jelene, ne bavi se javnim poslom i ne voli da se eksponira u medijima. Sestre Đuričanin liče kao jaje jajetu, pa mnogi misle da su njih dve bliznakinje, što ipak nije istina.

Podsetimo, novinarka Kurira je 2020. godine razgovarala sa od danas, i zvaničnom Slobinom taštom.

- Drago mi je što ste došli, ali ja ne volim da se snimam i slikam. Nisam ja iz tog sveta. Volim svoj posao i lepo radim sa svojim mušterijama. Baš danas mi je rođendan, a vi ste me iznenadili. Ne znam šta bih rekla. Pratim medije, čitam, ali nisam neko ko bi voleo da bude deo javnog života. Meni je ovako baš lepo u tajnosti. Ja živim drugačijim životom - skromno je rekla.

Nezaobilazno pitanje bilo je o zetu Slobi, o kojem ima samo reči hvale.

- On je divan dečko. Zaista samo reči hvale imam za njega. Svojoj ćerki se ne mešam u izbor i mogu samo da im pomognem koliko umem i imam. Nije dolazio ovde na tezgu, a i nema razloga. On zna gde radim. Njih dvoje kreiraju sami svoj život. Kao majka mogu samo da ih podržim. Ne bih mnogo da pričam na tu temu, ipak su to privatne stvari - rekla je tada za Kurir Đuričaninova.

