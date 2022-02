PEVAČ UBODEN NOŽEM U SRCE, LEKARI GA OŽIVLJAVALI! Sada se oglasio, objavio FOTOGRAFIJU iz bolnice, a evo šta je poručio!

Pevač Strahinja Mrđan (27) iz Veternika pre nekoliko meseci teško je ranjen ubodom u srce u masovnoj tuči u Novom Sadu

On je zadobio ozbiljne povrede srca i pluća i hitno je operisan. Sada se na Instagramu oglasio i pokazao da koliko je jak i istrajan u svojoj borbi. Strahinja je objavio fotografiju iz bolničkog kreveta, dok osmeh nije skidao sa lica.

"Moj osmeh znači živ sam, moja pesnica znači jak sam, a moj pogled znači nema predaje", napisao je pevač u opisu fotografije.

foto: Printscreen

Inače, on je u svojoj ispovesti za Kurir teleiziju pričao kako su mu se lekari borili za život.

foto: Printscreen/Instagram

"Kada sam dobio nož u srce počeo sam da zapomažem, tu je bio momak koji mi je spasio život. On je jedan od mnogih koji mi je pomogao, ali da nije bilo njega ne znam šta bi bilo. Došao je kolima po mene i hitno me prevezao u urgentsni. Izgubio sam svet i sledeće čega se sećam su medicinske sestre. Puno krvi sam gubio, to me je najviše i plašilo. Rekli su mi da su me više puta reanimirali, imam neke slike koje mi se javljaju, probudio sam se, video doktore kako me seku i sećam se da sam onda opet izgubio svest. To je sve čega se sećam", ispričao je Mrđan.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/I.B.

