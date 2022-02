SESTRU LUNU NE POZNAJEM! Šok priznanje SILVIJE: Nakon RAZVODA Slađe i Đoleta familija ĐOGANI se udaljila od sestre i mene!

Odnosi u porodici Đogani oduvek su veoma intrigantni, a za Kurir je o tome pričala Silvia Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić. Ona je priznala da svoju sestru od strica, Lunu Đogani nikada nije upoznala.

Pevačica kaže da joj je žao što se ne poznaju, ali i da joj se Lunina mlađa sestra Nina nedavno javila kako bi se videle i ostvarile kontakt. Ona je otvoreno rekla i da ju je očeva porodica zapostavila nakon razvoda njenih roditelja, ali da se još uvek povremeno viđaju.

foto: Nemanja Nikolić

Da li si u kontaktu sa sestrom Lunom?

- Ne, nažalost mi se ne poznajemo. Možda smo se nekada srele negde kao mlađe, ali se ja toga ne sećam. Ko god da me pita za nju, kažem da mi jesmo sestre, ali nemamo taj odnos jer se nikada nismo upoznale, a kamoli družile. Čula sam se skoro sa Ninom na Instagramu, rekla mi da bi volela da se vidimo, da smo sestre, da treba da se družimo. Naravno da sam za to, volela bih i ja to, ali jednostavno do sada nam se putevi nisu ukrstili. Gagija na primer obožavam i redovno ga viđam.

foto: Kurir Televizija

Da li je tebe i tvoju sestru Marinelu porodica Đogani zapostavila nakon razvoda Slađe i Đoleta?

- Pa jeste, malo su se udaljili. Zbog toga su danas i takvi ti odnosi da se na primer Luna i ja ne poznajemo međusobno. Moj tata ogranizuje ta neka porodična druženja jednom ili dva puta godišnje i tada vidim stričeve i tetke, ako se ne vidimo još nekad u međuvremenu. Kada nemaš taj neki osećaj od starta, onda nemaš potrebu kroz godine da postaješ sa nekim blizak.

foto: Nemanja Nikolić

kurir.rs/ Ana Denda/ Foto: Nemanja Nikolić

Bonus video:

12:05 SLAĐA DELIBAŠIĆ NAJSKROMNIJA NA ESTRADI! Nikad nisam trošila novac na SKUPE KRPICE